Co kromě první branky pomohlo? „Trpělivost. Drželi jsme lajnu, dávali jsme tam zpětné přihrávky. Ale celkově nemáme šťastné období. Snad to tímhle zápasem zlomíme," vyslovil své přání kouč vítězů. Trenér outsidera Martin Novák považoval za klíčový okamžik první inkasovaný gól. „Domácí byli lepší. Udělali jsme chybu, dostali branku, pak už se klukům blbě hrálo. Jsme v pozici na dně tabulky, je to i o psychice. Kdybychom dali ten první góly my, možná by bodík byl."

V prvním jarním kole ho Pchery vybojovaly, když doma padly až na penalty se Stehelčevsí. „To bylo podobné utkání jako teď, jen jsme nedostali gól. Moc šancí jsme si nevytvořili, ubránili jsme to. Náš problém je v kvalitě, v úzkém kádru. Nemáme moc lidí na prostřídání, nedáme tam tu kvalitu. Celkově to s námi nevypadá dobře," povzdechl si Novák.

Pchery jsou žhavým kandidátem na sestup, zachránit je může jen reorganizace, o které se mluví. „Pokud by reorganizace nebyla, byl by sestup nevyhnutelný. Byl by logickým vyústěním té sezony, protože netrénujeme, v zimě to také stálo po této stránce za prd; byly tam tréninky v šesti sedmi lidech. Pak chybí fyzička, praxe s balónem."

V Zvoleněvsi mají opačné starosti, na špičce tabulky se vkrádají myšlenky na postup. „Kdybychom si ho uhráli, nebránili bychom se mu. Ale museli bychom pak kádr doplnit kvalitními hráči. V zimě jsme se s týmy z vyšší soutěže konfrontovali, tak jsme viděli, že jsou jinde," přiznal Hanzlík.

Jak již zaznělo, Slavoj na začátku jara nemá ideální formu, jeho kouč to přičítá výsledkově nepovedené zimní přípravě. „Co se tréninků týče, tak super, chodí nás na ně hodně, ale bohužel jsme v zimě prohrávali. Asi jsme si to přenesli i do mistráků. Ale věřím, že už si to teď sedne a bude dobře," uvedl trenér aktuálně druhého týmu tabulky III. okresní třídy.

V zimě Zvoleněves spíše oslabila, šanci dostávají mladší fotbalisté. „Odešli kluci ze základu, dáme tam mladé, čímž budeme pokračovat v tom, co jsme začali, čili v práci s mládeží. Té jsme dali přednost, v mládeži je naše budoucnost," vypíchl Radek Hanzlík.