Vedoucím Tuchlovicím B hosté ze Stochova celkem uhlídali hlavního šutéra Š. Procházku (1 gól), ale domácí jinak v pohodě udrželi domácí neporazitelnost a vyhráli 4:1. Lídra se pořád drží druhý Buštěhrad, který by se do okresu rád vrátil. Doma ale dlouho nemohl najít recept na béčko Slavoje, povedlo se to až v posledních dvaceti minutách a hned třikrát.