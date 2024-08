Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Čechie Kralupy také zanechala u smečenského zámku dobrý dojem. Na úvod sice měla starosti s velmi dobře hrajícím béčkem Smečna, ale v závěru strhla výhru 2:1 na svou stranu. Zvládla také duel se Zvoleněvsí (2:1) a v součtu s porážkou se Smečnem A to stačilo na stříbrnou příčku. Bronzovou bere Smečno B, které přemohlo nečekaně Zvoleněves 1:0.

Trenér Smečna A Jiří Vápeník byl velmi spokojen a radost mu udělal nejen jeho tým, ale i béčko.

"A mužstvo zvládlo nejtěžší duel s Kralupy, které nás ke konci mačkaly a kluci už nemohli. Béčko naopak s Kralupy vedlo a pak smolně prohrálo, ale jeho hráči podávali také výborné výkony. Je nás už 25, když Míra Balík objevil vedle na Hradečně dva obrovsky talentované bráchy Kubu a Matyáše Hradských. Nikdy fotbal nehráli, ale do roka jsou v áčku, to říkám otevřeně, mají velké nadání," chválil Vápeník kluky ve věku 16 a 20 let a označil je za nevybroušené klenoty.

Je také spokojen, že se do týmu vrátil výborný Michal Spišiak, který sice neměl mít kondičku, ale nakonec zvládl všechny tři zápasy. "Je to totiž srdcař," usmál se kouč.

Poradil si také s obranou, kde mu nikdo nechce hrát a zmíněného Balíka by rád využil víc vepředu. Nakonec vzadu vsadil jen na trojku Vožeh, P. Bažo a M. Kratina a borci to podle něj zvládli.

"Turnaj byl ale strašně náročný, třetí zápas byl už na krev," dodal jinak spokojený Jiří Vápeník, jehož tým nyní čeká soutěžní premiéra na hřišti Tuchlovic. Sestavu má z čeho vybírat.

Doplňme, že byly také uděleny individuální trofeje. Nejlepším hráčem se stal Vojtěch Janík z Čechie Kralupy, nejlepším střelcem domácí Jan Suda (dělil se s Václavem Bažem, ale měl o asistenci víc, a tak trofej dostal on) a nejlepším brankářem byl Michal Pokorný opět z Čechie Kralupy.

Pořadí:

1. místo TJ Sokol Smečno A

2. místo FK Čechie Kralupy n/V

3. místo TJ Sokol Smečno B

4. místo TJ Slavoj Zvoleněves

close info Zdroj: Bohumila Vápeníková zoom_in Turnaj ve Smečně: Sokol Smečno B skončil třetí close info Zdroj: Bohumila Vápeníková zoom_in Turnaj ve Smečně: (zleva) Za nejlepšího hráče turnaje Vojtěcha Janíka převzal cenu spoluhráč M. Pleskach, dále nejlepší střelec Jan Suda (Smečno) a nejlepší brankář Michal Pokorný (Čechie Kralupy).