Ofenzivu jeho týmu zase řídil Václav Bažo. Nejdřív předložil merunu na desítku Muchovi a při rozhodující akci ošálil beka, obešel i gólmana a zavěsil. Pelé hadr! „Hezký gól a bojovný výkon všech kluků. O to víc nás teď mrzí ten zápas na Slavoji, kde to bylo dost o rozhodčích,“ dodal s výčitkou Jiří Vápeník.

Slavoj hvězdu nakonec nasadil, ale ve šlágru stejně s Jedomělicemi padl

Skvělý obrat předvedl Brandýsek doma s Družcem, když zejména zásluhou hattricku ex-švermovského Erakoviče otočil z 0:2 na 4:2. Hosté se ale hodně zlobili na rozhodčího Kalíka za čtvrtou branku, jíž podle nich přecházel jasný aut.

Družec přitom začal lépe a vedl zaslouženě brankou z penalty, kterou proměnil tentokrát chytající Burant. Po obrátce se domácí zlepšili, ale nedali bacha na L. Mačuru a bylo to 0:2. Jenže pak už domácí rozjeli svou mašinu naplno a čtyřmi góly (K Erakovičovi se přidal Hink) zápas otočili. Veliké emoce přinesl poslední gól, který zřejmě padl poté, co míč už byl v autu. Hosté situaci neunesli a sesypali se na rozhodčího Kalíka, mezi zástupci týmů nejkritizovanějšího muže s píšťalkou v okrese. Jan Čurda dostal za urážky červenou kartu. „Tenhle rozhodčí nemá v okrese co dělat. Jasný aut, jejich hráč přestane i hrát a rozhodčí, že aut není. Tak na kluka křikli, ať hraje dál, on to dal před bránu a gól. To by rozhodilo každého. Smutné že, ten domácí kluk se nepřiznal,“ štvalo družeckého Tomáše Blažka.

Domácí Lukáš Vrána uznal, že o aut mohlo jít, ale podle něj branka tolik neřešila.

Dobrá i Strašecí na hraně pádu do B třídy. Jaké jsou sestupové propočty?

Víc nervů mělo být teoreticky úplně na jiných stadionech, což platilo jen o Lidicích. Ty sice vyhrály nad Černucí vysoko 4:0, nicméně oba celky viděly značně rozdílnou optikou výkon rozhodčího Volfa, který pro domácí nařídil dva pokutové kopy a Viktorce vyloučil oporu Davida Drobného. „Za mě se soupeř neměl nač zlobit, penalty byly úplně jasné za faul brankáře na Radostu a pak za podražení Záleského. Černuci se od začátku něco nelíbilo a rozhodčímu může poděkovat, že nedostala víc červených karet,“ mínil trenér Lidic Jaroslav Topka, jehož mrzí některé neproměněné šance, protože na podzim vyhrála Černuc 5:0 a má tak lepší vzájemný zápas.

Hostující předseda Jiří Tymich se jen hořce usmál. „Deset let jezdíme do Lidic a deset let nás tam zaříznou. Penalty si rozhodčí nevycucal z prstu, ale rozhodně byly ohromně přísné. S kartami si nás také připravil,“ mávl zklamaně rukou Tymich, jenž dobře ví, že ani jeho klub nemá nic vyhráno.

Domácí litovali zranění dvou ex-ligových opor Procházky a Pejši, oba zlobí sval. S nedostatkem hráčů bojující obě mužstva.

Brankář Pančev skóroval! Pak ale Hostouň zasáhly hromy i blesky. Kdo skončil?

Další ohrožené týmy raději hrály malinko klidnější zápasy a povinné tři body urvaly. Vzhledem k tomu, že béčko Velvar v I. B třídě evidentně nemá zájem se zachránit, tak sestoupí zřejmě dva týmy (možná i tři, pokud by koncovku B třídy nezvládla ani Lhota). Nejvíc ohrožené celky však vyhrály, samozřejmě kromě už odsouzených posledních Zlonic.

Kročehlavy jsou po výměně kouče v pohodě a druhou výhru v řadě s nulou přidaly ve Zlonicích, kde nasázely odevzdaným domácím osm branek. Už po necelé minutě se trefil mladičký Adam Ježek a druhý syn trenéra, ještě mladší Michal se přidal později. Dařilo se také dalším borcům, nejproduktivnější byl protřelý mazák a tentokrát dvougólový Jan Hehejík.

Podstatně dramatičtější to bylo v Klobukách, kde domácí nečekaně zastavili Hrdlív a vyhráli 5:3, přestože také přišli o vyloučeného hráče. Jiří Čížek chvíli poté, co hlavou skóroval na 3:2, chytil druhou žlutou, ale jeho tým si výhru vyrvat nenechal. Pomohlo mu i zajímavé střídání. Říčka, který v první půli pěknou střelou vyrovnával na 1:1, šel v poločase z placu, protože jako hasič musel do práce. Střídal ho šestnáctiletý Pavel Šalanda, ale tenhle tah vyšel Klobukům dokonale – mladík dal dvě branky! Včetně vítězné, čtvrté.

Čížek trefil Kladnu výhru za pět minut dvanáct

Neustálé problémy se sestavou má Pozdeň, která ani nevyslala béčko do Kačice. Splácané áčko s šesti hráči rezervy sice v Přítočně bojovalo, domácí ale zaslouženě vyhráli 5:2. Asi to ale představovali jednodušší, když vedli po půlhodině 3:0 (za zmínku stál hlavně první zásah L. Senka bez přípravy). Pozdeň zvedly akce P. Štěpánka. Nejdřív si vymodlil penaltu a sám ji proměnil, následně využil centr Petržílky - Pozdeň dýchala. Jenže Petržílka po pauze zase musel odstoupit a šancí už hosté moc neměli. Naději jim zhasl v 84. minutě zblízka Hübst, vzápětí vše jistil svým druhým zásahem Studenovský. Pozdeň už kouká dopředu, v záchranářském souboji přivítá za týden Klobuky.