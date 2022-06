FOTO: Místo exhibice zklamání. Velvarům scházelo proměnit penaltu

Dostal dres i další dárky a hlavně, na poslední čtvrthodinu ho trenér Jiří Vápeník poslal na plac.Lapáček ukázal to, co celou svou kariéru uměl dokonale – střílet góly. Skóroval a o to lepší pak celá oslava byla.

„Standa udělal pro fotbal ve Smečně moc a budeme na něj rádi vzpomínat,“ děkoval Jiří Vápeník.Doplňme, že Brandýsek byl tentokrát lepší než hodně oslabený domácí celek a zaslouženě vyhrál 4:2.