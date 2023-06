V boji o postup by mělo víc napovědět další kolo, kdy silní hrají se silnými: Slavoj přivítá Brandýsek a Smečno si to rozdá s Jedomělicemi. V boji o záchranu Kročehlavy hostí Pozdeň a Černuc jede do Klobuk. Lidice hostují v Přítočně.

Dvě nejlepší mužstva měla tentokrát možná až nečekaně snadnou práci. Hlavně vedoucí Slavoj Kladno měl mít větší potíže, protože hostoval na půdě nevyzpytatelných Lidic, které body nutně potřebují pro záchranu. Domácí díky nádherné a možná životní ráně Levého dokonce vedli a do poločasu se drželi. Zlomily je góly těsně před pauzou na 1:3 a hlavně rychlý přísun po pauze. Pak už favorit dění kontroloval a dostal se až na dvoucifernou hranici – 1:10. Střelecky zářil autor hattricku Kaválek, jenž je opět ve formě, hlavně v úvodu ale dávali důležitější branky Houha s Roučkem. Svojí premiéru v A týmu má za sebou dorostenec Jan Hrbáček. Je to budoucí naděje Slavoje a v 17 letech si podle šéfa klubu Petra Kováře počíná jako zkušený mazák.

Zdroj: Bohumil Kučera

Také druhé Jedomělice sahaly po desítce, však také hostily poslední tým tabulky Zlonice. Nakonec to bylo 9:1 (hattrick dal Martin Zahradník) a zajímavý je gigantický rozdíl v počtu obdržených branek za celý ročník: Jedo jich dostaly 40, Zlonice o neuvěřitelných 80 víc! Přitom gólmany mají výborné.

O jediný bodíček za favority soutěže se drží Smečno, nicméně mělo starosti, a velké. V Pozdni rozhodlo až v 93. minutě zásluhou zimní posily Miroslava Balíka, to už domácí byli jen v osmi a hosté v deseti… V úvodní části to vypadalo jasně. Smečno mělo hodně šancí a zářící Jakub Valta dal krásné góly po uličce a pak výstavní střelou. Do toho proměnil penaltu. Právě ta však naštvala brankáře Koštu, podle domácích byl zákrok mimo vápno. A v poločase dostal za kritiku rozhodčího Volfa červenou kartu.

Domácí v první půli také skórovali a ani v oslabení za stavu 1:3 nic nezabalili. V 63. minutě už bylo po trefách P. Štěpánka a Sihely vyrovnáno. A to ještě Petržílka sahal ve třech šancích po vedení!

Jenže závěr Pozdeň neukočírovala. Přitom smečenský Pokorný jí v 85. nahrál vyloučením po druhé žluté. Jenže domácí vše pokazili. Nejdřív M. Štěpánek klekl na krk protihráče a dostal červenou (88.), po chvíli ho do sprch následoval Žemla za faul zezadu. Hosté pak dvojnásobnou přesilovku využili přesnou ranou Balíka. „Nevím, jak pan sudí spal, ale zřejmě dobře. Soutěž dohrajeme s béčkem,“ byl zklamán pozdeňský Oldřich Štěpánek.

V Brandýsku se utkaly týmy, který také dlouho čeřily postupové vody, ale už jsou mimo. Domácí nakonec porazili Vinařice 2:0. Hrál se hezký, rychlý a bojovný fotbal s šancemi na obou stranách. Po vyrovnané první půli se prosadil v 54. minutě Štěpán Dojcsán, zatímco Vinařice, byť ke konci zápasu stupňovaly tlak, ne a ne dát aspoň jednou branku. Brandýsek výborně bránil a měl také kus štěstí, když Vinařice trefily tyčku a pak vytáhl výborný zákrok brankář Musel. Klid domácím dodal až zásah kanonýra Erakoviče. „Dobrému fotbalu pomohla i výborná divácká kulisa podpořená z obou táborů,“ chválil předseda Brandýska Lukáš Vrána.

Fanklub Brandýska se snažil urputně a jejich tým vyhrál nad Vinařicemi 2:0.Zdroj: Lukáš Vrána

Teď už k bojům o záchranu, kde se nejvíc vedlo Kročehlavům a Černuci. Kladenský tým dokonce slavil venku, když vyloupil po výsledku 4:0 Hrdlív! Domácí bez gólmana (chytat musel Vondrák) přitom nehráli špatně, ale v šancích naráželi na skvělého Pečonku v bráně hostů. Zejména v úvodu byli lepší, ale pak se hosté prosadili dvakrát po sobě M. Ježkem a Sobotkou. Když se trefil ještě Zikán, už si hosté vedení vzít nenechali, navíc v závěru mladý Matěj Ježek dal svůj druhý gól. A táta, trenér Miroslav Ježek, ho ocenil. „Odehrál totiž už dopoledne celý zápas za dorost,“ vysvětlil chválu a je rád, že se jeho týmu daří jít za stanoveným cílem: nesestoupit a každý zápas hrát naplno. „V Hrdlívě jsme hráli skvělou hru založenou na zkušenostech nechci říci starších hráčů (úsměv) i mládím z dorostu, kde chemie začíná fungovat. Každopádně opět cením týmový výkon a všem za něj děkuji,“ dodal Ježek.

Černuc, když je nejhůř, tak se může většinou spolehnout na svoje domácí hřiště, kde porazila Velké Přítočno 3:1. Hosté podobně jako Hrdlív neměli gólmana a mezi tyče musel Patrik Senko. Jeho spoluhráči ho moc nepodpořili, když v úvodu zahodili snad pět jasných šancí. Pak se Senkovi nepovedl odkop a domácí poprvé trestali. Holas sice před poločasem vyrovnal, ale jinak byli hosté v koncovce opravdu marní. Navíc znovu neuhlídali Tomáše Sajdla a pomocník z béčka dal svůj druhý gól. Také Martin Drbal pomohl Černuci z B týmu a i on dal v 78. minutě branku. Po ní už to nešťastní hosté zabalili. „Někdy člověk potřebuje trochu štěstí. Hosté byli lepší, měli mnohem víc šancí, naopak my ze čtyř proměnili tři. Ale jsme rádi, tuhle výhru jsme nutně potřebovali,“ radoval se předseda Viktorie Jiří Tymich.

O záchranu by se měly prát také Klobuky, ale těm se to nedaří. V Družci zvládly jen dvacet minut, pak během minuty domácí utekli na 3:1 a zářili až do konce – 8:2.