Třetitřídní skupina A je ovlivněna odstoupením některých týmů a třeba Dubí hrálo prvně. V Bělči předvedlo kvalitu – 5:1. Domácí těší jen první trefa kanonýra Diviše po oslavení jeho padesátky. Byla dokonce vedoucí, ale pak už sázeli banány jenom hosté.

Výborně hraje rezerva Velké Dobré, pěti brankami zazářila v Přítočně. Doberáci dobře trénují, mají i zkušené borce, zatím jim to funguje. To samé je béčko Lhoty. S Braškovem B - čili bývalou Spartou Kladno - sice po bezbrankovém poločase Lhota remizovala a pak dokonce neuhlídala Najera, ale to byla labutí píseň domácích.

Ve skupině B šokovaly Dřetovice, které sesadily z čela Zichovec výhrou 4:1, zářil dvougólový El Mokhtary. Tohle je vážně překvapení. Bez porážky jsou už jen vedoucí Stehelčeves, která vydřela body na půdě bojovných Kolečáků, a Žižice. Ty měly hodně namále v Tuřanech, kde neuhlídali autora hattricku Plachého. Ještě v 84. minutě vedli domácí 3:2, ale pak srovnal Kubala a v 87. Hrníčko z penalty rozhodl o radosti Žižic.

Kdo je doma opravdu silný, to je Hrdlív. V prvním kole deklasoval Koleč a teď Pchery, ty si odvezly devět kousků. Do Hrdlíva se asi za chvíli moc týmům nebude chtít jezdit.

Magnet čtvrté třídy rozlouskl až závěr

V souboji lídrů tabulky Slatina zvládla dramatickou koncovku se Slavojem B . Přitom hrála bez kapitána Kočího a špílmachra Doležala. Vedla 2:0, ale hosté otočili hlavně díky dvougólovému Zieberovi a jeho kopací technice na 2:3. Rozhodl závěr a domácí tah s vysunutím stopera Majera, což týmu pomohlo. V 87. minutě Slatina po obrovském tlaku vyrovnala brankou Dalibora Dobiáše a nastaveném čase Dobiáš využil svých zkušeností a šel si do velkého vápna pro faul. Povedlo se a následnou penaltu proměnil svoji druhou brankou v utkání navrátilec do sestavy Lukáš Novotný 4:3.

V zápase Pletený Újezd - Třebichovice jsme byli svědkem kanonýrského počinu víkendu, domácí Jakub Lollok totiž vstřelil pět branek - jeho tým vyhrál drtivě 11:0.