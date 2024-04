Slavil třicáté narozeny a oslavil je gólem do sítě Švermova. A protože aktuálně hráč…

Před týdnem Smečno prohrálo na penalty v Kročehlavech, tentokrát rozstřel zvládlo. Podle Vápeníka k němu vůbec nemělo dojít. „Vedli jsme, ale pak jsme tři minuty před koncem dostali hloupý gól, kdy rozhodčí nenechal rozehrát na píšťalku, my se nevěnovali hře a bylo to," štvalo kouče Sokola.

Po Valtově vedoucí brance tak srovnal Porazil a začínalo se od od znova. „Ve druhém poločase se naplno ukázala naše tradiční slabina, znovu jsme nedávali góly. Brandýsek přišel o dva hráče. První šel ven, když fauloval jako poslední; Míla Balík by měl velkou šanci. Pak tam byla červená po druhé žluté. Ale my branku zkrátka nedali. Největší šanci měl asi střídající Patrik Bažo, který nahradil bratra Václava. Škoda. Na konci to byla už křeč," vylíčil Vápeník.

Smečno tak po ztrátě v Kročehlavech, kde bylo domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, naplno nebodovalo ani doma proti Brandýsku. V aktuální tabulce ztrácí na vedoucí Jedomělice pět bodů. „Pořád chceme nahoru, ale musíme být realisté, spokojeni budeme i s umístěním do pátého místa. Máme teď totiž úzký kádr, to je náš největší problém. Když nejsou chlapci z áčka, bereme chlapce z béčka. Pokud bychom byli v plné síle, věřím, že bychom měli větší šance."

V dalším kole jede Vápeníkův tým do Velvar. „Viděl jsem je v Tuchlovicích, byla paráda na ně koukat. Čeká nás těžká práce. Ale vím, že můj tým umí zahrát lépe proti silnějšímu než proti slabšímu. Vyhovuje nám totiž hrát proti fotbalově laděnému soupeři," uzavřel Vápeník.