Divácky nejatraktivnější mač viděl stadionek v Černuci, kam přijely po půlroční pauze zdravě nadržené Klobuky. Zaparkoval s nimi i autobus fanoušků a byl blízko oslavě bodů, vždyť hosté vedli 2:0 a pak po dvou penaltách zaviněných gólmanem Hasalem 4:2. Jenže Viktoria byla jako kopřiva, a nespálilo ji ani to, že po třetím vyrovnání na 4:4 dal Svoboda pátou branku. V závěru Riemer vyrovnal a Čechovský v 88. minutě dokonal šílený obrat na 6:5! „Tohle se fanouškům muselo líbit a zrovna jich dorazilo hodně. Kluky musím moc pochválit,“ těšilo předsedu Černuce Jiřího Tymicha. Ten dodal, že obrat nezvládl hostující Dragoun a nakopl míč směrem k divákům, naštěstí to žádný neodnesl. Červenou však dostal bez milosti.

Hodně podobné utkání viděly také Jedomělice. Po devíti letech se vrátily do okresu a hned parádním rošambem se Smečnem, které díky skvělým hrotům Bažovi a Valtovi vedlo po pauze už 3:1. Zvlášť druhý Valtův zásah, když si odražený míč hodil na prsa a pak ho švihl pod klacek, byl televizní…

Jenže Sokol přestal stíhat a Jedo ho vymačkaly jako citron. Otočily na 6:3, když zářili autor hattricku Bakos a dvougólový Nedvěd. Ten dal jeden gól z penalty a to ještě druhou poslal do tyče. „Nevěděli jsme pořádně, co od okresu čekat a Smečno na nás rychlými útočníky platilo. Ale po pauze už jsme byli silnější na míči a nakonec zápas ovládli. Hodně se nám ulevilo, protože doma nám to v poslední době nešlo a chceme na tom zapracovat,“ řekl spokojený trenér Jedo Martin Janda, jenž postavil i svého předchůdce Jana Charváta a chystá možná prý i comeback útočníka Horáka, miláčka ultras.

Byť je nováčkem, mnozí Slavoj Kladno pasují na hlavního favorita soutěže. V Brandýsku, který chtěl zápas kvůli mokru spíš odložit, se mu to povedlo dokonale, vyhrál 8:1. Přitom domácí mají kvalitní tým a do půle dřeli jako koně. Ale podobně jako u Smečna v Jedomělicích jim nevyšel rezervoár sil a kvalita na straně hostů se projevila. V závěru dal Kaválek hattrick za sedm minut, to se vidí fakt málokdy. „Do půle jsme se hledali a domácí nám byli víc než vyrovnaným soupeřem. Pak se ale projevila naše fyzička, i když pro domácí je výsledek krutý,“ shrnul svoje dojmy trenér Slavoje David Müller.

Nečekaně lehce porazily Zlonice 4:1 Družec. Hosté hráli, domácí sázeli fíky. Přesná byla hlavně zlonická dvouhlavňovka – v první půli dvakrát vystřelil z jedné hlavně L. Gil a ve druhé Demeter. Tomu tedy ulehčil dílo brankář Pergl. „Měli jsme konečně taky trochu štěstí jak při zakončování, tak při neproměněných tutovkách soupeře,“ těšilo trenéra Josefa Fujdiara, zatímco jeho protějšek Tomáš Blažek si posteskl. „Zápas blbec, osm tutovek zahozených…“

V loňských perfektních výkonech pokračuje Pozdeň, která vysvětlila Kročehlavům, že výhra v Lidickém poháru znamená málo. Tým z Kladna sice dobře kombinoval, ale přímočaří domácí hráli jednoduše a stříleli pěkné branky. Výborný byl dvougólový Petržílka, stejně zásahů nakonec stihl také Hadrika – 5:0.

Nové pořádky panují ve Vinařicích. Nejhorší tým jara udělal dost posil, hrajícím trenérem je navrátilec z Německa Lukáš Čičmanec a v Hrdlívě to bylo znát, klub vyhrál celkem jasně 4:2. Právě posily daly všechny čtyři branky, Hudousek 2, Havlíček a Mařík. „Pět až šest hráčů základu ještě nehrálo a těžší soupeř by nás asi trápil víc, protože Hrdlív skóroval jen z penalty a standardky, jinak nic neměl,“ mínil Čičmanec, který chce fotbal ve Vinařicích zvednout. „Nechceme hrát jen nějaké nakopávání a myslím, že do půl roku se posuneme. I teď docela pěkně zabrali dorostenci, kteří se měsíc poctivě připravují a udělali progres,“ pochválil mladé pušky.

Okresní přebor

3. kolo: Hrdlív – Vinařice 2:4 (51. z pen. Nový, 75. Zděradička – 22. Havlíček, 35. Mařík, 49. a 61. Hudousek), Pozdeň – Kročehlavy 5:0 (10. Štěpánek, 14. a 88. Hadrika, 46. a 74. Petržílka), Jedomělice – Smečno 6:3 (10., 60. a 90. Bakos, 75. Zahradník, 76. a 79. z pen. Nedvěd – 3. V. Bažo, 18. a 53. Valta), Zlonice – Družec 4:1 (14. a 17. L. Gil, 62. a 84. Demeter – 25. Mačura), Černuc – Klobuky 6:5 (26., 52. a 53. Válek, 29. a 82. Riemer, 88. Čechovský – 9. a 72. Svoboda, 25. Douša, 41. z pen.a 43. Kubelka,), Lidice – Velké Přítočno nehráno, Brandýsek – Slavoj Kladno 1:8 (8. Marchal – 4. z pen. , 36. a 72. z pen. Zieber, 67. Caizl, 75. Rouček, 82., 84. a 89. Kaválek).

