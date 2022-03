2. Jak jste spokojeni se zimní přípravou?

3. S jakým cílem jdete do jara?

Sokol Vraný, trenér David Cimrman:

1. Do jarní sezóny jdeme se stejným kádrem, s jakým jsme odehráli podzim.

2. V přípravě nás bohužel dost trápila zranění a nemoci, takže to nebylo ideální. Odehráli jsme čtyři přípravné zápasy, ve kterých jsme měli soupeře z I. B třídy. Jednou jsme vyhráli a třikrát těsně prohráli… Výsledkům ale nedávám takovou váhu, ono kolikrát je příprava stoprocentní a v sezóně to pak neklape. Tak pevně doufám, že u nás to bude opačně.

3. Cíle? Na první místo jsme se probojovali díky povedené druhé polovině podzimní sezóny a musím říct, že to bylo hodně těžké, ale ještě těžší bude se tam udržet. Samozřejmě však chceme hrát o postup.

SK Vinařice, vedoucí týmu Lubomír Sládek

1. Nepřišel nikdo, ale odešel kapitán Zelenka a Matoušek na Velkou Dobrou

2. S přípravou panuje velká nespokojenost. Pro hráče jsme vytvořili extra podmínky a oni toho nevyužili

3. Cíl je jasný: zachránit se a zapracovat dorostence do sestavy

FK Brandýsek, předseda Lukáš Vrána

1. Během zimní přestávky nastalo u A mužstva několik změn. Na post hlavního trenéra nastoupil Ondřej Křišťan, který vystřídal Jaimeho Fernandeze Navarra. Tomu bych chtěl za celý klub poděkovat. Věnoval nám spoustu svého volného času a nechal nás alespoň trochu nahlédnout do způsobů, jakými se pracuje v profesionálních mužstvech a, i přes jazykovou bariéru se stal velmi rychle jedním z nás. Další změnou jsou tři nově příchozí posily: Fernando Sardiňa (Španělsko), Salvatore Scandamare (Itálie), Michael Čebotarjovs (Litva).

2. A mužstvo v přípravě absolvovalo šest utkání, z toho pět na umělé trávě Aritmy Praha a poslední na přírodním trávníku na domácím hřišti, kde jsme podlehli Byšicím 2:3. Předtím jsme prohráli 2:4 se Zvoleněvsí, porazili 7:0 Buštěhrad, Kročehlavy 4:1, se Všestudy jsme 1:4 prohráli a Cítoliby jsme přehráli 9:3.

3. Do jarní části jde mužstvo s cílem skončit do tři místa.

Slavoj Pozdeň, sekretář Oldřich Štěpánek

1. Příchody a odchody zatím nula, i když je ještě nějaké jednání. Ale rýsuje se obměna na lavičce - zatím nepotvrzeno. Základ áčka je však úzký, někoho by to chtělo. Zkoušeli jsme klobucké, ale ti utíkají do Zlonic.

2. Příprava de facto nula, první trénink byl až 17. března a pak jsme dostali nášup od Mšece.

3. Cílem není postup, chtěli bychom hrát fotbal tak, aby nás to bavilo, a když se vyhrává, pak to jde samo. Pokud se nám budou vyhýbat zranění, tak…

Slovan Kladno, trenér Roman Střela

1. Novinky u nás nejsou v podstatě žádné, ani odchody a příchody se u nás neuskutečnili. Kádr máme snad stabilní, ale asi tak jako ve většině týmů bojujeme po covidu s počtem lidí. Zásadní ztráta je pro nás rozhodnutí Vaška Kulhánka, ze už nechce aktivně pokračovat, ale přislíbil, ze nám zůstane jako aktivní záloha v případe nouzového stavu

2. Ze zimní přípravy mám docela smíšené pocity, jelikož jsme se scházeli v omezeném počtu a to kvůli zaměstnání, nemocem i karanténám. Nicméně kluci poctivě pracovali a troufám si tvrdit, ze na jarní sezonu připraveni jsme, ale jak moc kvalitně nám ukáže sezona samotná. Bohužel nás do jejího začátku limitují neduhy některých jedinců, ale s tím se popereme.

3. Jarní cíle jsou jednoduché. Udržet pozici v první pětce a snažit se dostat třeba i na bednu. Dále předvádět pro diváky atraktivní ofenzivní fotbal. Také mít stále stabilní a počtem relativně dostatečný kádr, ale zejména se fotbalem bavit a mít z něj radost, aby nám pak i to pivko chutnalo.

Sokol Družec, trenér Tomáš Blažek

1. Dotáhl se přestup Lukyho Mačury a Radima Lince, jinak budeme ve stejném složení.

2. Trénovali jsme docela slušně a účast byla celkem dobrá. Kluci naběhali dost kilometrů i bez míče, ale nebyli jsme ještě na přírodní trávě. Tak jsme všichni zvědaví.

3. Rudý cíle mám vždy ty největší, vše vyhrát (smích). Ale záleží, jak ti vyjde začátek. To jest první tři kola a pak uvidíme.. Nechci být ve středu tabulky a hrát jenom na žízeň. Musí makat jeden za druhého a chtít vyhrávat.

Viktorie Černuc, předseda Jiří Tymich

1. Ze zásadních hráčů neodešel nikdo, naopak věříme, že posily se prosadí, ať už se jedná o slatinského Nováka a Brože u Uhů.

2. Spokojený jsem. Kluci si chodili spíš zahrát fotbálek, ale scházeli se od nového roku pravidelně a jsem rád, že u toho drželi dobrou partu.

3. Byli bychom rádu, kdybychom se na konci soutěže nemuseli nějak zbytečně nervovat.

Novo Kladno, trenér Stanislav Jung

1. Změny nemáme, ale někteří chodí hodně sporadicky…

2. Příprava byla slaboučká. Kluci si tak maximálně zahráli na dvě, k ničemu většímu jsem je nedonutil. Hráli jsme i jeden přátelák, ale to byla strašná bída. Od nás průměr a soupeře ani nebudu komentovat. S kvalitou dřívějších okresních týmů se to dneska nedá srovnat. Ale aspoň jsme si zahráli, nějaký účel to splnilo.

3. Hlavně chceme hrát klidný střed tabulky. Doma bodovat co nejvíc a občas něco přivézt zvenku.

Sokol Smečno, trenér Jiří Vápeník

1. Neodešel nikdo, ale bylo nás dost málo, a tak jsme zalovili ve Svinařově, kde skončili, a čtyři starší kluky Lébra, Kalouse, Burleho a Froňka jsme získali na výpomoc. Zásadní je pro nás i to, že jsme z Libušína vykoupili Jakuba Valtu, to je vynikajíc křídelní hráč, který už jen hostoval a teď patří nám.

2. Moc spokojeni nejsme. Byli jsme zvyklí hrávat v zimě ve smečenské hale, ale tu podle mne zbytečně zavřeli, asi kvůli opatřením. Překvapilo nás to, a tak jsme sháněli, ale už bylo pozdě. Nakonec jsme mohli aspoň v sobotu večer do stochovské haly a občas jsme šli ven.

3. Chceme zlepšit hlavně obrannou činnost, protože leckdy jsme se fatálními chybami připravovali o lepší výsledek i v zápasech, kde jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Také bychom potřebovali zlepšit koncovku, na naše góly se vážně strašně nadřeme.

SK Zlonice, trenér Josef Fujdiar

1. Lovili jsme posily v Klobukách. Střelec Svoboda si prý dá pauzu, ale máme Honzu Říčku, Radka Nauše a Ukrajince Jefimenka. Z Klecan jsem přivedl Jiřího Chrleho, naopak odešli Kotěra do Vraného a skončil zatím i mladý Růžička. A hrát už nechci ani já, definitivně jsem pověsil kopačky na hřebík. Mistrák už hrát nechci, gól proti Černuci byl můj poslední mistrovský, je mi 57!

2. Příprava byla docela slušná, kolem deseti lidí mi chodilo pořád. Hráli jsme i dva zápasy, s Hrdlívem 5:5 a Mšené-Lázně jsme porazili 7:2.

3. Chceme hrát střed tabulky.

Sokol Lidice, trenér Jaroslav Topka

1. Dotáhl se příchod Patrika Levého, který u nás už byl a z Kablovky máme Adama Hlouška. Odchody? Hrozí jimi naši důchodci (hořký smích), vždyť jsme zase zestárli o sto let.

2. Spokojen nejsem, chodilo málo lidí. Nevím, jestli to kluky nebaví, nebo jaké mají důvody, ale aby mi kroužilo šest lidí po Sleťáku, to je špatně. My máme na papíře hráčů dost, ale realita je jiná, nesejdeme se.

3. Cíle nemáme, spíš jak jsem říkal sejít se v dobrém počtu a zahrát si pohodový fotbal. Což dneska není jednoduché, hráčů ubývá napříč celým okresem a za chvíli budou padat další kluby. Staří do nekonečna hrát nebudou a mladí kolikrát jednou přijdou, ale podruhé už se ani neomluví.

Baník Libušín, trenér Jan Kopřiva

1. Posily jsou ještě v jednání, nechci upřesňovat, pokud to není definitivní, jedná se o ďva hráče.

2. Přípravu jsme absolvovali na UMT Švermov a jsme v rámci možností spokojeni.

3. Do jara jdeme s cílem zachránit okresní přebor

Kablo Kročehlavy, trenér Josef Andrle

1. Co se týče odchodů, tak odešel Adam Hloušek do Lidic. Na druhou stranu přišli Tomáš Kejmar a Lukáš Zíb.

2. S přípravou moc spokojený nejsem. Plno kluků dost marodilo, měli covid, někoho nepustila do tréninku práce. Kdo mohl, tak přišel. Sehráli jsme dva přátelské zápasy, kde jsme využili i dorostence.

3. Do jara jdeme s cílem jít od zápasu k zápasu, bojovat o záchranu v okrese a začlenit dorostence do kádru..