Sýkořice dala dohromady výborný tým, který posílili někteří velmi dobře trénovaní hokejisté a v neděli vynikající technický fotbalový talent Krpálek. To bylo na hřišti, které se po letním suchu pomalu mátoří z kritického stavu, hodně znát. Ale některým domácím hráčům se tyhle posily nezamlouvaly, což atmosféru turnaje pokazilo. Sýkořičtí se bránili, že jinak by sestavu nedali dohromady, což by vadilo všem možná víc.