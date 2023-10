Jedomělice – Olovnice 3:1

Že to bude po půlhodině 3:0, to nikdo nepředpokládal, ale stalo se. Na bleskový gól Nedvěda navázal dvěma trefami znovuzrozený střelec Mrština. „Začali jsme aktivně, dali brzy gól a první půle byla jasně v naší režii. Olovničtí nám to dost usnadnili, když se snažili hrát fotbal už odzadu,“ komentoval domácí hrající kouč Martin Janda.

Podobně mluvil zkušený borec hostů Marek Mucha. „První poločas jsme tam byli na výletě, všechny tři góly jsme si dali vlastně sami, po hrubých chybách. Na malém hřišti nešlo kombinovat a to nám nevyhovovalo. Domácí hráli jednoduše a chtěli víc bojovat,“ uznal Mucha.

Jeho tým se po přestávce zlepšil, Putz dal dokonce pěknou branku. Na zvrat ale Želva tentokrát myslet nemohla.

„Druhá půle už od nás byla lepší, začali jsme hrát také jednoduše a vytvořili jsme si i nějaké šance. Na to, že hrál první s druhým, tak to pěkný fotbal nebyl. Ale domácí zaslouženě vyhráli, mohli dát především v první půli více branek. Gratulace do Jedo,“ sportovně doplnil Marek Mucha.

Martin Janda byl hodně spokojen, jeho tým využil poctivou přípravu na zápas. „Hodnocení utkání je víc než příjemné. Soupeř nás namotivoval svým prohlášením, že se připraví a budou chtít vyhrát. My se ale také připravili, víme, v čem je jejich síla,“ usmál se Janda.

Doplnil, jak moc je ráda jeho parta, že Bohumil Mrština zase sází banány. „Bobeš dal dva góly a snad mu forma vydrží a ve zbývajících kolech tam nějakého gólíka ještě pustí,“ dodal Martin Janda.