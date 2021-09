Pozdeň sehrála v sezoně už dvě velké divočiny, v duelech s Brandýskem a Lidicemi padlo 10 resp. 11 gólů. Tentokrát stačil ke stanovení výsledku jediný zásah Petržílky. Prověřený kanonýr v 67. minutě prošel od lajny d středu hřiště a uklidil merunu k tyči. Byl to jeho pátý zásah v posledních třech utkáních.

jinak byli domácí fotbalovější a hosté zase dravější a rychlejší. Na šance to bylo zhruba vyrovnané, když Družec nastřelila jednou břevno a v situaci dva na jednoho vyrobila ofsajd. Za Pozdeň kromě gólu zahrozil i druhý velký kanonýr týmu Lukáš Hadrika. Překonal brankáře Pelce, ale zároveň jeho oblouček těsně minul tyč.

V dalších zápasech přeboru zaujala už druhá výhra Lidic v řadě. Béčko Libušína nemělo brankáře a chudák Honza Kopřiva jako rozený forvard musel mezi tyče. Lidická parta ex-ligových frajerů ho nešanonovala. Třeba Šilhan přišel na hřiště až po hodině hry, ale gól dal prakticky vzápětí a pak ještě jeden. Nakonec to skončilo 6:0.

Doma potvrdilo vysoký standard Smečno. Buštěhrad přišel už v silném složení a toužil se dostat z chvostu tabulky, ale to by musel proměnit nějakou šanci. Domácím se to povedlo zásluhou Baža a Valty a berou další cenné tři bodíky.

Vinařicím sice scházel tvůrce hry Čičmanec, ale Kořínek s Šofferem dobře řídili hru a proti mladému Slovanu to stačilo na výhru 3:0. Kousek se povedl Michalu Týglovi, který po hodině hry skóroval dvakrát během jediné minuty.

Daří se Černuci, ta vyhrála už potřetí v řadě a rázem je s devíti body v klidu. To Kročehlavy se po první výhře zase rychle vrátily z hrušky na zem - budou muset přidat.

Kladno vůbec dře v soutěži bídu, všechny týmy jsou u dna. Včetně Novoměstského, i když ten podal dobrý výkon. Hostil totiž silné Zlonice, s nimiž prohrál až na penalty 0:1.

Asi nejpěknější duel kola se odehrál na pěkném plácku v Brandýsku, kde domácí v další přestřelce už neuspěli jako v prvním kole s Pozdní, ale brali jen bod za porážku s Vraným 3:4. Domácím se nepovedlo zastavit velkou hvězdu soutěže - dvougólového Kubíka, ale po ráně Osmanoviče brali remízku 3:3. Pentle uměli pro tentokrát lépe Vraňáci.

Přebor se bude hrát na Kladensku také v úterý na sv. Václava, v taháku přivítá Družec dopoledne (10:15) silný Brandýsek. Ten ještě ale čeká nedělní mač doma s Vraným (16:00).