Určitě největší překvapení kola obstarali fotbalisté Velké Dobré B, protože porazit Slavoj Kladno, to se zatím ve III. třídě A povedlo jen rezervě Tuchlovic na podzim. Teď to zvládli Doberáci, kteří měli kvalitní sestavu. Hlavně vzadu, kde mladého Dufka, dnes už předsedu klubu, doplnil z áčka první stoper Zimerman. Fotbal umí pořád i Jura Stolár a dvěma góly po pauze to potvrdil. Ofenzivní pušky Slavoje mlčely, Rouček zapsal jen žlutou kartu. Zajímavá byla jména náhradníků Slavoje v zápise, všichni tři totiž ve fotbale hodně dokázali a ve své době hráli s klubem ČFL - Tomáš Egrmaier, Pavel Drsek a Marek Tůma. Nicméně naskočil jen poslední z nich.