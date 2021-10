Tabulku III. třídy A dál vedou fotbalisté Slavoje Kladno. V jednom z magnetů podzimu se mu postavila výborně hrající rezerva Velké Dobré, ale odjela s prohrou 0:4. Po hodině hry ji zlomily druhý gól v síti z kopačky Roučka a vzápětí vyloučení Kropáče.

SK Stehelčeves - SK Otvovice 1:4 (1:3), III.tř. sk.B, okr. Kladno, 13.9.2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Zajímavý mač se hrál ve Hřebči, kam přijelo Přítočno s tentokrát docela silným béčkem, koneckonců z jedné do druhé obce je to coby (Špotáková) oštěpem dohodila. Domácí museli do brány nasadil polaře Barance, který předtím skvěle pomohl áčku v krajském přeboru. Nakonec ho dvakrát překonal trenér přítočenského A týmu Šiler, ale to bylo vše. Hřebeč měla také kvalitu v sestavě, navíc dost náhradníků a otočila na 4:2.