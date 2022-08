Zmíněný gól z půlky obstaral buštěhradský Lukáš Nachtigal v duelu s rezervou Velké Dobré a byl vítězný, jak se nakonec ukázalo. Nachtigal přitom načapal áčkového gólmana Kindla, kterému v té chvíli nebyla nic platná jeho mrštnost ani ceněná kopací technika. Nachtigal ji má ještě lepší a pobavil publikum dokonale. Navíc jeho spoluhráč Novotný přidal dvě branky a „Buštík“ nečekaně přehrál docela nabitou sestavu Dobré. „Bylo nás jen jedenáct a vydrželi jsme poločas trošku něco hrát, ale Dobrá byla více na míči a tlačila nás. My dobře bránili, po přestávce už prakticky jen to,“ uznal jinak spokojený Lukáš Nachtigal, který ani hrát neměl, ale jednoduše musel.

Velkým favoritem na postup je béčko Tuchlovic, které stálo o okresní přebor už na jaře. Ročník zahájilo velkolepou výhrou nad béčkem Braškova 6:0. Rovnoměrně se o to podělili dvougóloví Brnovják, Vaigl a Červenka, tedy hráči, které kouč Supáček využívá i v A týmu. A tak ani nevadilo, že scházel ostrostřelec Procházka (práce).

Další dva celky, které na jaře sestoupily z přeboru, na sebe narazily v Kladně. Dřív bylo derby Novo – Slovan něčím opravdu výjimečným, teď přišlo 40 diváků. Slovan ukázal, že po návratu uzdravených opor Bělohlávka, Švehly a příchodu několika posil má o něco lepší tým a vyhrál jasně 3:0. Vše řídil Radek Rác, který dal dvě branky, tu úvodní z penalty. Perličkou je, že Novo nasadilo pět Lukášů: Hájka, Fišera, Dorážku, Jakoubka a Jelínka.

„Musím pochválit kompletně celý tým. Cíl sezóny je jasný, nechceme se ohlížet na to, kdo proti nám stojí,“ jasně hlásil trenér Slovanu Roman Střela, podle něhož mělo Novo kvalitu jen ve středu pole a to nestačilo.

V souboji béček, jejichž A týmy kvůli dešti nehrály, vyhrál Libušín nad Velkým Přítočnem 3:0. Jasná záležitost to ale nebyla, domácí rozhodli o výhře až po obrátce, kdy jejich dílo načal ranou z vápna nestárnoucí Kopřiva. Gól dal v závěru i brankář Poráčanin. Vítaná posila z áčka skórovala z pokutového kopu, navíc udržela čisté konto. Jak poznamenal Jan Kopřiva, gólman měl obrovskou radost a ta z něj nevyprchala ani poté, co zjistil, kolik za první gól + čisté konto zaplatí do klubové kasy.

Vítězně začaly podle předpokladů Bratronice, ale domácí výhra nad rezervou Hřebče se nevyvíjela lehce, protože kanonýr Mošnička sice po pauze skóroval, ale jinak ho hosté udrželi a navíc jejich sniper Svítek srovnal. Kopec nad Bratronicemi nakonec přece jen koukal do kraje vítězným pohledem, když se v závěru dvakrát prosadil Varecha.

Vedle v Bělči naopak zavládl domácí smutek, Žehrovice tady triumfovaly 4:1. Až ve třicáté minutě vytěžily z úvodního tlaku vedoucí branku, když se střelou z vápna prosadil Bureš. Poté srovnala obraz hry i výsledek domácí Běleč, rychlý protiútok zakončil Sádlo. „Po změně stran už ale opět dominovali hosté, kteří šli po přísně nařízeném pokutovém kopu kapitánem Stehlíkem do vedení, pohodlné vítězství Žehrovic nakonec ještě pečetili Čipčala s Fryšem,“ doplnil resumé z utkání domácí Karel Fejfar.

Nováčci Stochov a béčko Slavoje Kladno se střetávali loni ve čtvrté třídě. Tentokrát byli úspěšnější hosté z Kladna, kteří sice do půle inkasovali, ale pak třemi góly skóre otočili. Rozhodl z penalty Marek Tůma, a to vyhrožoval, že už s fotbalem praští. Pořád je však Slavoji hodně platný. „Soupeř byl velmi důrazný, ale my jsme byli fotbalovější a i díky tomu jsme zápas výsledkově zvládli,“ těšilo předsedu klubu a zároveň hráče Slavoje Petra Kováře.

III. třída sk. A

Novo Kladno – Slovan Kladno 0:3 (17. z pen.a 75. Rác, 90. vl. Fišer), Bratronice – Hřebeč B 3:1 (46. Mošnička, 77. a 82. Varecha – 55. Svítek), Buštěhrad – Velká Dobrá B 3:1 (9. a 20. Novotný, 16. Nachtigal – 65. Hašek), Tuchlovice B – Braškov B 6:0 (1. a 38. Brnovják, 21. a 49. Vaigl, 32. a 60. Červenka), Běleč – Kamenné Žehrovice 1:4 (37. Sádlo – 30. Bureš, 53. z pen. Stehlík, 68. Čipčala, 83. Fryš), Libušín B – Velké Přítočno B 3:0 (55. Kopřiva, 73. Neuman, 87. z pen. Poráčanin), Stochov – Slavoj Kladno B 1:3 (29. Vorbach – 41. Holub, 50. z pen. Tůma, 91. Fenyk).

Ve skupině B se čekalo, jak se odlepí jeden z favoritů Dřetovice, jemuž na úvod scházela blyštivá posila ze Švermova Šimůnek. Sestava plná cizinců brzy vedla 2:0, ale Dubí fotbal také umí a vyrovnalo. Sparta však nakonec přece jen vyhrála díky trefě Pankevyche.

Vyrovnaný souboj se hrál také na Tuřanech, kde Pchery s pouhými jedenácti bojovníky ukopaly plichtičku 1:1 a padly až po penaltách.

Zvoleněves se ve Stehelčevsi prala statečně, i když chvílemi i hodně tvrdě, na což po pauze doplatil vyloučením Búžik. Tým kouče Radka Hanzlíka však dvacet minut před koncem vlastňákem zkušeného Donovala snížil na 2:1 a uvažoval o bodíku. Myšlenky mu vydržely jen dvě minuty, než Cába zase favorita uklidnil a ten vyhrál 4:1. „My hráli dobře, soupeř byl dost přemotivovaný,“ mínil domácí Pavel Hafenrichter.

Hrálo se ještě v Zichovci, kde to měly Otvovice moc těžké. Gól dostaly už po čtyřech minutách a po chvilce Ivanov zmařil další jasnou šanci faulem, za který ho sudí Ježek vyloučil. Hosté sice v oslabení dřeli jako koně, ale zichoveckému Luboši Pospíšilo to lepilo a svůj tým dovedl hattrickem k výhře 5:1.

Utkání v Blevicích a Neuměřicích se hrát nemohla kvůli vodě na hrací ploše.

III. třída sk. B

Tuřany – Pchery 1:1 pen. 4:2 (40. Capl – 66. Šantora), Neuměřice – Knovíz nehráno, Zichovec – Otvovice 5:1 (4. a 30. z pen. Vokřál, 19., 36. a 69. Pospíšil – 27. Nowak), Stehelčeves – Zvoleněves 4:1 (12. Dobrocsanyi , 31. Skořepa, 73. Cába, 87. Mašek – 71. vl. Donoval), Dřetovice – Dubí 3:2 (20. Zíma, 22. Tesařík, 74. Pankevych – 41. Nachtigal, 60. Duda), Blevice – Žižice nehráno.