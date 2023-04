Tuchlovice oslabené odchodem střelce Procházky do Braškova přitom čekal docela těžký špíl, derby s Velkou Dobrou B. Ta přivezla slušný tým opřený o držáky Dufka, Váňu a hlavně výborného Stolára. Ani on ale na skvělého Šimka recept nenašel. V první půli byly lepší Tuchlovice, ve druhé už Čechie. „Ale góly jsme dávali my,“ usmál se autor trefy vítězů na konečných 3:1 Jakub Jiránek, podle něhož byl mužem zápasu Martin Šimek.

Překvapení kola obstarali sousedé z Kladna – Novo a Slovanu. Novo senzačně vyhrálo v Bratronicích 4:3. Pomohl mu návrat kapitána Vojty Šromovského, který si loni v červnu v domácím duelu s Buštěhradem (7:0) přetrhl achilovku. Slovan předvedl nečekaný válec na Slavoji. Pomohly mu dva rychlé góly, pak hrál mladý celek jako z partesu. Domácí nespasili ani hvězdní Abrham s Hrubým, na to rvát se o obrat neměli. Po plastice křížového vazu hrál první minuty předseda Slavoje Petr Kovář. U vítězů zazářili Sobotka s Hvězdou, oba dali po dvou gólech.

Podle kouče Slovanu se sešlo dohromady více faktorů. "Nažhavenost po zimni pauze, dobře zvolená sestava, do které se snažíme zakomponovat více dorostenců (chtějí se za chlapy ukázat) a hlavně povedený start do zápasu. Jednoznačný cíl tři body jsme splnili a jsem spokojen i s celkovym hernim projevem mužstva, jen tak dál," byl rád Střela.

Dramatické koncovky zažily stadionky na Stochově, v Buštěhradu i Bělči. Stochov prohrával s Přítočnem B ještě v 80. minutě 0:2, ale nakonec bral dva body za výhru po rozstřelu. Remízu zajistil Rus z pokutového kopu (88.). Buštěhrad naopak doma v derby s Hřebčí B o dvougólový náskok přišel, a to hosté přijeli s čistou benfikou. Aspoň že Karásek vyčapal rozstřel.

Braškov B šel ve Bělči dvakrát do vedení, a přestože se domácí sápali po vyrovnání, Ecler už gól nepustil. Radují se také Žehrovice, ty to měly po zranění brankáře Libušína Koca trochu jednodušší a vyhrály nad mladým celkem Baníku jistě 4:0.

Jasný adept na postup ze skupiny B – Olovnice, začal jaro suverénní výhrou 3:0 v Blevicích. I když suverénní… Domácí bojovali a výborně chytající kapitán Horsica je držel skoro do poločasového hvizdu. Pak udeřil kdo jiný než hlavní hvězda soutěže Petr Putz a hned po pauze navázal druhou trefou Matěj Vorlíček, jenž později přidal ještě jednu trefu. A tak se dohrávalo v poklidu.

Druhá Stehelčeves si pod rozhodcovským dohledem šéfa OFS Kladno Petra Blažeje poradila 4:1 s Otvovicemi a uspěly i třetí Žižice. Tam dostal jedinou víkendovou třetitřídní červenou kartu pcherský gólman Jaroslav Nykl. Neprovedl nic hrozného, jen si o pár metrů spletl vápno a zahrál rukou kousek za půlkou. Jeho tým už v tu chvíli prohrával 0:3 a výsledek se nezměnil.

Nejvyrovnanější výsledek kola nabídl mač v Dřetovicích, kde domácí favorit vedl v poločase nad Zvoleněvsí csaplárovsky 2:0 a past vážně málem sklapla. Nakonec však hosté mířili přesně až v poslední minutě a domácí některé zahozené šance nemusely mrzet.

Knovíz si pořídila posily v hokejových Řisutech, které už mají po sezoně. Kanonýra Patyka postavila do kasy, útočníka Rendlu do halva a redaktora klubového webu Kliera do obrany. Petr Patyk měl stejně jako ve druhé hokejové lize vysokou produktivitu, jenže v opačném gardu, Zichovec mu protrhl do půle pětkrát čeřen! Co se dělo v kabině Knovíze pak, to nikdo netuší. Najednou byla lepší, ale Rendla stihl jen dvě branky.

Tuřany mají svoje hokejisty na soupisce už déle a Frolík i J. Průcha nenechali v Neuměřicích nikoho na pochybách, že to umí i s merunou čutací. Oba ji poslali dvakrát přesně do černého a jejich tým má výhru 5:2 a tři body.