Tehdy hráli pod hlavičkou Lokomotivy, ale s návratem starého a původního názvu Slavoj se tým nořil níž a níž, až skončil nejníž. Před pár roky se na to nemohl už dívat Petr Kovář a začal klub dávat dohromady. Sám ještě kope, ale vedení prvního týmu přenechal klukům, kteří ještě slavnou éru Slavoje zažili, Tomáši Egrmaierovi a Marku Tůmovi.

Pod jejich vedení Slavoj zvládl před dvěma stovkami diváků sobotní bitvu s Tuchlovicemi poměrně jasně 5:1, když podle Tomáše Egrmaiera podal nejlepší výkon v sezoně.

Pohárového mistra srazil Mojdl hattrickem

„Už před zápasem byli kluci skvěle nabuzení, cítil jsem to. A před skvělou návštěvou předvedli nejhezčí fotbal sezony,“ rozplýval se Tomáš Egrmaier.

Tuchlovice přijely bez posil z A týmu. Dokonce i bez hvězdného střelce posledních kole Šimona Procházky, který šel až do druhé části. Přece jen hosty čekal důležitý zápas áčka o setrvání v krajském přeboru s Kosoří a ten dostal přednost. „Bavili jsem se o tom s Martinem Vajglem a má pravdu, že tak by to mělo ve třetí třídě být, i když všichni víme jak to chodí,“ dodal trenér Slavoje a poděkováním celému týmu a zejména za poslední třídy týdny, kdy klukům nasadil ostré tréninky, oni je zvládli a i díky tomu v posledním duelu dominovali.

Doplňme ještě branky zápasu: 5. Kolbaba Zdeněk, 28. Malák Ondřej (vl.), 32.a 72. Zieber Michal, 75. Máj Milan - 19. Kacafírek František (pen.)