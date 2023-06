Šťastný byl i trenér vítězů Lukáš Muláček, pro mladého kouče je to první výrazný úspěch trenérské kariéry. "V první řadě jsem hrdý na celý mančaft za to, co jsme společně dokázali. Chci poděkovat i klukům z áčka a dorostu za pomoc. Trenérovi áčka Mírovi Supáčkovi a všem, kdo nám pomáhali v klubu. Až na drobná zaváhání jsme prošli celou sezonu celkem hladce. Jsem rád, ze jsem součástí takového týmu a skvělé party," shrnul ročník Lukáš Muláček, který asistoval i u A mužstva Miroslav Supáčkovi.

Sám Muláček si v zimě musel poradit s odchodem Šimona Procházky, stroje na góly. Na podzim jich vstřelil 23, ale Tuchlovice jeho odchod na Braškov "udýchaly" a góly dávali jiní borci, zejména trojka Vaigl, Červenka, Kacafírek. "Bez Šimona jsme si prostě museli nějak poradit, a zvládli jsme to. Každopádně budeme rádi, když se vrátí a pomůže áčku i béčku v příští sezoně," přeje si Lukáš Muláček.

O druhé msto bojují Bratronice s Buštěhradem. Ten měl volný los, čehož Bratroničtí využili. Na jejich hřiště na kopci se vydrápalo 48 fanoušků, aby sledovali bleskový úvod duelu s Žehrovicemi a stav 2:1 v 9. minutě. Od hostů byl ale Kašparův zásah labutí písní, pak už nestíhali a odvezli si osm banánů.

Perfektní konec okresu nabízí zápletky, největší vyřešil euforicky Mrština

Hrálo se i o "pár bloků" dál, ve Bělči. Stochovských borců se tam stejně jako domácích sešlo dvanáct, aby pak závěr utkání po zranění hráčů dohrávala férově obě mužstva v deseti. Ať byl ale počet na hřišti jakýkoliv, zápas zcela ovládli domácí, kteří po dvou gólech Diviše a jedné brance F. Trousila, Dvořáka a Sádla bezpečně zvítězili. O čestný zásah hostí se postaral výborně hrající Ploch. Běleč tak teprve podruhé v sezóně vyhrála více než jednobrankovým rozdílem.

Slovan a Libušín B před rokem ve vzájemném zápase balily fidlátka v okresním přeboru, tehdy domácí vysoko vyhráli. Slavili i nyní, ale po tuhém boji, když mladý Tomáš Kulhánek jistil v poslední minutě na 2:0 a potěšil tátu Václava, dlouholetou oporu týmu od lesa. Mimochodem právě v Libušíně prožil Kulhánek starší také krásnou část kariéry a rádi tam na něj vzpomínají.

Zapotilo se také Novo proti Braškovu, výhra 3:1 se nerodila lehce. A to se hostům velmi brzy zranil brankář Kučera. Nahradil ho polař Urban, jenže ten platí za výborného "čapajeva" a novoměstská parta to s ním neměla snadné. Ale byla lepší a 3:1 je zasloužený výsledek.

Hřebči dorazily posily z áčka Faktor a Pařízek a oba se proti Velké Dobré B prosadili, dali celkem tři góly při výhře 4:1. Ta se rodila zejména po padesáté minutě, tam Hřebeč převzala opratě utkání.

Veselý dokonale nahradil Šimůnka, Dubí si otevřelo střelnici

Ve druhé skupině nezaváhala vedoucí Olovnice na půdě Zichovce, kde slavila po dlouhých patnácti letech! Výsledek 0:5 je pro domácí partu trochu nešťastný, protože dobře začala, ale svou asi nejlepší šanci pokazila tak, že do brejku šli hosté a Hajný je poslal dorážkou do vedení. Pak už vládly želvy z Olovnice a postupně navyšovaly náskok. Šanci dostala nová posila Ondřej Novák, jenž hrával na Kralupsku a nyní se přestěhoval do Olovnice. Krásný gól dal Putz, jenž si všiml vyběhnutého gólmana Součka a ztrestal ho střelou skoro z půlky. Domácí zmar potvrdil kapitán Forster ránou do spojnice.

Ve Dřetovicích marně odolával kapitán a brankář Blevic Miroslav Horcica nájezdům Jakuba Veselého. Ten bezvadně nahradil dalšího šutéra Šimůnka a nasázel hattrick. Sparta tak ukázala svou lepší tvář a před pěknou návštěvou víc než stovky fanoušků slavila jasnou výhru 5:2. Teď se těší na Olovnici.

Švermov na lídra munici neměl, Hostouni píchl "soused" přes plot

Druhá Stehelčeves také nezaváhala, Žižice přemohla 3:0, nicméně po bohatém předkrmu (do 25. minuty tři góly) byl hlavní chod už bez koření, takže tolik nešmakoval.

Jarní pohodu Tuřan a Zvoleněvsi přesně dokreslil výsledek jejich vzájemného měření sil. Hostům se na jaře daří, brzy dali tři góly, zatímco domácí se nezmohli ani na jeden. Slavoj výhrou, při níž se střelecky dařilo dvougólovému Lukáši Marákovi, odrazil nápor devátých Tuřan a z osmé příčky ještě bude útočit na celky před ním. Neztrácí skoro nic.

Je dost možné, že se Dubí se skupinou B po sezoně rozloučí a vrátí se do áčka (oba nejvíc namočené týmy z přeboru jsou totiž ze Slánska - Zlonice a Klobuky). Rádi budou v Neuměřicích, kde Dubí hrálo snad poprvé v historii, ale hned přijelo s pěknou maringotkou a naládovanými flintami. A otevřelo si nevídanou střelnici, kde se nepadaly krepové růže na špejlích, ale ostré rány do sítě - bylo jich nakonec čtrnáct! Po čtyřech dali Dan Bořík a Radek Duda.

Knovíz to také neměla s Otvovicemi složité, hostů se slezlo jenom deset. Nestíhali hlavně po pauze, kdy jim čerstvý Antonín Pitrof dal hattrick.

Třikrát rozstřel

Tři zápasy čtvrté třídy se rozhodovaly po remíze až v penaltovém rozstřelu. Lídr tabulky Brandýsek byl jednoznačně lepší než domácí Černuc B, ale nedokázal se prosadit. Z mnoha šancí, které měl, dokázal přetavit v gól jen dvě Křišťanem. Dva góly dala i Viktorka Szajkem a Enickým a tak se muselo do rozstřelu, který vychytal brankář Grubner a zajistil Brandýsku dva body.

Další penalty se odehrály v Zichovci, kde nečekaně zabojovaly Zákolany a uhrály tady plichtu 4:4 (hattrick Miroslav Neubauer). Domácí ukopali aspoň bod navíc. Rozstřel číslo tři zachránil v Hrdlívě domácí Martin Vondrák proti Kačici v 88. minutě, pak jeho Sokol vyhrál i penalty.

Za Slatinu se v Pozdni trefili Mrázek i Mráz, a tak výhra 4:1 hřála.

V Družci veteráni a legendy Suchopárek nebo Vostárek marně volali na oporu Pleteného Újezdu: Stůj! Matěj Stůj jim totiž utíkal jak potřeboval a dal čtyři kousky! Neměl by ale zaniknout ani hattrick domácího Radka Lince, také šikovný kluk.