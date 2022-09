Ve skupině A se hrálo hned několik vyrovnaných bojů a namočeny v tom byly i nejlepší týmy. Bratronice jsou jedním z mužstev, které by mohlo zkusit zastavit vítěznou jízdu vedoucích Tuchlovic B. Když Roman Mošnička deset minut před konce vyrovnal, vypadalo to, že se jim to povede, ale zasáhl domácí Kacafírek, jehož skluz na zadní tyči už byl zlomový. Domácí se shodli, že Bratronice byly nejtěžším sokem, přece jen za ně kopou perfektní borci Mošnička, Výborný, nebo dříve dlouhé roky tuchlovická opora Nejedlý.