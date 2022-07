Pro posily sáhl hlavně do Libušína a jde o hráče, kteří tak byli i u postupu do krajského přeboru. Pak ale přišel útlum klubu, sestup do B třídy, a tak kývli na nabídku Petra Kováře.

Přišli Tomáš Abrham, Martin Kaválek, Lukáš Houha, Pavel Caizl a z Velké Dobré David Hrubý.

Prakticky vše ofenzivní borci, a když připočteme už loni úspěšné duo Rouček – Kolbaba či kapitána Ziebera, skoro to vychází, že kladenský tým bude hrát jako za první republiky na pět forvardů… „Musíme všechny soupeře prostě přestřílet,“ směje se Petr Kovář.

Kladno zahájilo zatím beze změn, hned na úvod ho čekají Velvary

Nicméně taktika bude stát na jiném muži. Novým trenérem se stal David Müller, doteď opora obranných řad, někdejší hráč Sparty, který ale většinu kariéry strávil v Rakousku. Na můstku střídá Tomáše Egrmaiera. „David se těší, je plný energie a nápadů. Tomáš byl samozřejmě po postupové euforii trochu zklamán, nicméně jeho hlavním záměrem bylo dělat mládež a přesune se k dorostu. Navíc máme v klubu skvělé vztahy, mně jako předsedovi pomáhá i to, že zatím pořád hraju a s klukama jsem v kabině. Tam se všechno probírá nejupřímněji,“ vysvětluje první muž Slavoje.

S dovětkem, že problémem nebude ani to, že někdo při přísunu pěti posil ztratí místo v sestavě. „I to jsme už probírali a někteří mi předem hlásili, že třeba nebudou moci na podzim tak často na fotbal, protože třeba čekají rodinu. Navíc se nám povedlo dostat béčko do třetí třídy, takže kluci budou hrát to, co dosud,“ uklidňuje.

Kovář i jeho Slavoj si v posledních letech prožili muka, protože tým byl na postup do okresu už před pandemií. Ta poté ale dvě sezony předčasně odpískala a letos na jaře zase tým začal nečekaně ztrácet body. Nakonec se o postup rval téměř do konce a teprve povedený zápas s tuchlovickým béčkem bývalý železničářský klub uklidnil. „Přiznám se, že po podzimu jsem se ničeho nebál a na jaře to najednou nebylo zdaleka jasné a klepali jsme se všichni. Nejistota mi překážela i při jednáních s posilami, ale naštěstí vše dobře dopadlo,“ ulevil si Petr Kovář, jehož tým zahájí přípravu už 19. července a v přípravě narazí na skutečně silné týmy. Dokonce i na A třídní Nové Strašecí, dále na B třídní Braškov a Hostouň B a také na Tuchlovice B.

