Řidič sk. C Požadujeme: - Platný řidičský a profesní průkaz sk. C - Absolvování psychotestů (možno až po nástupu, na firemní náklady) - Musí na Tebe být spolehnutí - na čem se domluvíme, to musíme vždy dodržet - a to platí pro obě strany. Náplň práce: - Čištění a údržba komunikací - Vést záznamy o provozu vozidla - Řídit se pokyny vedoucího Telefonický kontakt viz výše Po - Pá - 8:00 - 14:00 hod. E-mailový kontakt viz výše. 22 000 Kč

Detail nabízené práce