Hřebeč si pozvala do týmu i ex-ligového Tomáše Jablonského. Jenom samotné jméno vždycky nemusí být zárukou pomoci, ale tady to platilo a hodně výrazně. Jablonský nabízel fotbalovou poezii a jeho tým vyhrál 12:1! Náskok Hřebče je nyní už čtyřbodový, nicméně Buštěhrad má zápas k dobru, a tak favorit musí pořád šlapat naplno.

Desítka padla také na Novu, kde domácí deklasovali Kamenné Žehrovice 10:1 i díky hattrickům Lukáše Hovorky a Adama Šmolíka. Vedle na Slovanu byli skromnější, ale 5:0 nad silnými Bratronicemi je pro ně po několika nezdarech v řadě parádní výsledek. Skóre otevřel Tung Fedorišin, jenž ještě nedávno kopal za ligový dorost SK Kladno a pak i I. A třídu za mužské béčko Kladna. Zajímavý návrat do klubu, odkud kdysi coby talent odešel.

Doberské béčko pomstilo v Libušíně A tým a vyhrálo na Baníčku 5:1. Zejména dvojka Matěj Hašek (hattrick) – Vojtěch Křiváček (2 góly) zářila. Doberáci je podle pokerového vzoru označili jako full house. Domácí zmar podtrhl v závěru veterán Jan Kopřiva, za dvě žluté ho Martin Paleček musel ke konci vysypat.

Bělči sedí jarní dřívější výkopy domácích zápasů. Potřetí začínala ve 14:00 a potřetí z toho byla výhra. Tentokrát 2:1 nad Slavojem Kladno B, který měl o víkendu problémy se sestavou.

Béčko Braškova ukázalo v derby se sousedním Pleteným Újezdem, že na jaře má vážně sílu. Hosté se také zlepšili a dlouho sahali po dobrém výsledku, když do 55. minuty vedli. Jenže pak domácí kouč áčka Šalamoun vyrovnal a jeho tým se uklidnil – nakonec vyhrál 3:1.

Knovíz zkazila konec, Dubí spasil Rumun

Také druhá skupina přinesla tři hodně vysoké výsledky. Zvoleněves s Klobuky přejely Otvovice a Tuřany nemilosrdně 9:0, když za Slavoj nejlépe pálil nedávno teprve sedmnáctiletý Matěj Čapek – autor čtyř branek. V Klobukách se střelci dělili rovnoměrněji, kromě tradičního šutéra Svobody dali po dvou brankách také osmnáctiletý Šalanda a jen o málo starší Kindl.

Jasné byly i tři další duely. Vedoucí Žižice to pumpovaly do pcherské kasy od první minuty, hattrick si do notýsku zapsal Jan Peška. Tým si tak drží pohodový náskok před pronásledovateli.

Zichovec dokonce vyhrál rozdílem třídy 5:1 ve Zlonicích. V první půli se trefovali jen hlavní ostřelovači obou táborů – hostující Vébr a pak domácí Demeter. Po přestávce však hosté brzy dali Kindlem další gól a pak zápas ovládli. Radost byla u Pecinků, Matěj se trefil hned dvakrát.

Jednoznačně dopadl také jediný nedělní zápas na hřišti Dřetovic. Blevice tam sice po změně stran snížily dvěma góly na 5:2 a chvíli domácí zlobily, ale pak se nechal vyloučit Kinský a závěr zase patřil Spartě. Vyhrála 8:2, Kuba Šimůnek zapsal tři góly.

Jediný duel byl dramatický až do konce, ten v Dubí. Knovíz, kterou od zápasu ve Zvoleněvsi vede Vladislav Liszok, se tady nečekaně držela a mohla i vyhrát. Zahodila několik úniků, ale David Klier jeden využil a jeho tým díky tomu vedl ještě v poslední minutě 3:2. Pak ovšem veterán Duda nacentroval do vápna, kde si hosté neobsadili hráče a jedním byl Rumun Liviu-Stanciu. Ten měl den a přesnou ranou uzavřel hattrick.

V penaltách Tutka jednu hostům čapnul, druhou poslali pánubohu do jeho apartmánu, a tak bod navíc zůstal za pecemi.

Kačici pomohly na dálku Doksy

Vedoucí tým IV. třídy Kačice měl volný los, přesto o svůj náskok v tabulce nepřišel. Druhá Slatina si totiž dojela pro nečekaně vysokou prohru 1:7 do Doks. Ty béčko nijak neposilovaly, ale kdo se jmenoval v neděli Jakub nebo Ondřej, tak to prostě solil do kasy, ať to byli Kostka, Větrovec nebo Mareška.

K čelu se tak zase přitáhly Vinařice, které perlily na hřišti v Zákolanech. Hlavně Martin Drbota, jeho čtyři góly byly při výsledku 0:6 zásadní.

Béčko Brandýska přijelo do Pozdně opět s jedenácti statečnými a vypadalo to, že si odveze pěkný příděl. Nakonec bylo vše jinak. Domácí kromě úvodního tlaku neměli téměř nic. Hosté si pak s chutí zahráli a stanovili výsledek utkání 4:9. Pomstili tak sobotní porážku áčka.

Kdo po podzimu věřil Libušínu? Málokdo, ale porazil Dobrou a žije

To samé se povedlo Smečnu v Hrdlívě, také tam béčko oplácelo za áčko. Dlouho to přitom vypadalo na Hrdlív, který vedl ještě na začátku poslední desetiminutovky 2:1. Pak si obul střelecké kopačky Patrik Bažo a dvěma góly výsledek převrátil.

Na zápas proti Neuměřicím bude vzpomínat družecký mladík Dan Kořínek. Do 33. minuty stihl čistý hattrick a jeho tým vyhrál 4:1.

Radost si užila po delší době také Černuc. Béčko dalo proti Švermovu dohromady silnou sestavu a tal nakonec vyhrála 3:2. Rozhodl Jakub Čechovský.