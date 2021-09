Do čela III. třídy, skupiny A se prostřílela rezerva Velké Dobré, ale nad možná i lepším Braškovem B vyhrála až po penaltách. Dan Míčka z týmu hostí mínil, že až na chvilkový výpadek ve druhém poločase byl jeho tým nebezpečnější.

Slavoj naložil Bělči devítku a jak přiznal v nadsázce bělečský Karel Fejfar, zřejmě aby měl tým před derbíčkem v Bratronicích "lepší" náladu. Dubí zase deklasovalo Přítočňáky, kteří měli souběh s áčkem, 10:0!

Ve skupině B byly Dřetovice blízko skalpu dalšího vedoucího týmu tabulky. Ale zatímco Zichovec z čela sesadily, v derby proti Stehelčevsi sklapla Csaplárova past! Sparta vedla 2:0, ale polevila a v závěru neuhlídala Hafenrichtera. Ten vyrovnal a v 90. minutě po parádním brejku ztrestal Dřetovice za to, že chtěly při své standardce rozhodnou samy.

Zichovec neměl opět svůj den, a kdyby za stavu 1:0 nechytil Vokal neuměřickou penaltu, kdo ví, zda by to nebylo drama. Nakonec to ale bylo jasné i díky střeleckému koncertu Jiřího Vébra.

ČTVRTÁ TŘÍDA

Vedoucí Slatina vers. poslední Třebichovice – to měla být bitva kočky s myší, ale hosté se nedali. Brankář Starý chytal famózně a Mutl dal nádhernou branku. Ale favorit si body nechal. Béčko Slavoje se nadřelo proti Černuci a v Zákolanech využili volného losu k turnaji dětí. Smutně odjel Pletený Újezd z Olovnice, prohrál jediným gólem Vorlíčka.