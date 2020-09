První Velvary nasázely desítku Zlonicím, Kročehlavy vyhrály ve Smečně a Brandýsek v Černuci. Zápasy Družec – Novo Kladno a Pozdeň Lidice byl odloženy kvůli nezpůsobilému terénu.

V dohrávce 2. kola vyhrály Kročehlavy v Pozdni.

SMEČNO – KROČEHLAVY 3:5

Hosté se záhy Rolným ujali vedení. Vyhlášený střelec do pauzy dokončil hattrick, do koncovky se ale šlo za nerozhodného stavu, jenž určil střídající Patrik Bažo. Závěr vyšel hostům, kteří v posledních třech minutách rozhodli. „Soupeř byl lepší a šel vítězství víc naproti. My si ho dnes nezasloužili,“ řekl trenér poražených Jiří Vápeník.

ČERNUC – BRANDÝSEK 1:3

Pohyblivější hosté sice měli většinu utkání mírně navrch, byli to však oni, kdo museli v poslední čtvrthodině otáčet skóre. Pomohly dva zásahy Patrika Kroce a nádherná tečka v podání Lukeše, jenž z 25 m vymetl horní roh.

BUŠTĚHRAD – VRANÝ 0:2

Základem nečekané výhry domácích byl jejich gólman Karásek, který zneškodnil plno šancí soupeře a právě rozdílná produktivita hrála svoji roli. Domácí vyhráli půli díky Mikešovi a hned v nástupu do druhé Jindra z trestňáku rozhodl. V poli kvalitní hosté se neprosadili ani ze závěrečného čtvrthodinového tlaku.

VELVARY B – ZLONICE 10:0

Parádní výkon domácích a jejich jednoznačná záležitost. Do půl hodiny první půle nastříleli čtyři branky a pak už byl zápas otázkou skóre. Čtyřmi zásahy se na výhře Slovanu podílel Furmánek, nedávný junior ligového Slovácka.

SN. KLADNO – LIBUŠÍN B 2:4

Ani hosté nemohli uvěřit, že vyhráli u favorita, byť nastoupili ve víceméně béčkovém složení. Obě strany se shodly, že klíčem k třem bodům Baníku byl parádní výkon mladičkého brankáře Koca, jenž vynikal zejména při standardkách Slovanistů.