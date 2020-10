Vraný naplno bodovalo v Černuci, Pozdeň doma padla se Zlonicemi, Družec překvapil výhrou nad Brandýskem a po sérii čtyř porážek zabralo Novo Kladno, které porazilo Libušín.

Ve Smečně se nehrálo.

ČERNUC – VRANÝ 0:3

Hosté byli ve vyrovnané první půli poměrně vzácnými hosty v pokutovém území soupeře. Až v závěru půle před černuckou brankou zahřmělo. Po rohu poslal vranské borce do vedení Fedrhanc. Jeho gólu ale předcházela spoluhráčova ruka. Když se pak připomněl kanonýr Kubík, dostali zkušení hosté zápas pod kontrolu a nakonec po další trefě Kubíka poměrně vysoko zvítězili.

POZDEŇ – ZLONICE 1:2

Zřejmě rozhodující moment utkání přišel už po čtvrthodině hry, kdy domácí gólman neměl balon, byť hlásil, že ho bude mít. Zlonický Lukáš Gil snadno poslal svůj tým do vedení. Jelikož pak domácí nevyužili tři možnosti, přičemž orazítkovali břevno, byli potrestáni po hodině hry, kdy se opět prosadil Gil. Domácí už jen snížili Hadrikou. Závěrečný tlak jim soupeř nedovolil. Nevyužili ani odstoupení gólmana hostů Kopeckého (71.).

SMEČNO – LIDICE

Utkání bylo už ve čtvrtek odloženo kvůli koronavirové nákaze v domácím týmu, ve kterém onemocněl jeden hráč.

DRUŽEC – BRANDÝSEK 2:1

Trenér hostů Lukáš Kala litoval, že na přelomu poločasů musel za příznivého stavu střídat tři hráče, což hrálo do not domácím, kteří měli po změně stran mírnou převahu. Bacílkem po zásluze vyrovnali a první tříbodovou výhru dosaženou na hřišti jim zařídil proměněnou penaltou Hlusička. Vítězové mínili, že jim víc než soupeři vyhovoval kluzký terén a co je překvapilo – vydrželi s mladším sokem fyzicky.

SN KLADNO – KROČEHLAVY 1:5

První poločas byl o produktivitě, která byla lepší na straně hostů, jimž se střelecky připomněl Stökl, autor dvou branek. Po obrátce místy vypjatého utkání domácí snížili Rácovou penaltou, devět minut na to však Stökl dokončil hattrick a posléze se k němu přidali i střídající hráči Prešinský a náhradní gólman Bouček, jenž byl připravený do pole.

VELVARY B – BUŠTĚHRAD 10:0

Hosté byli sami překvapeni, jaký výkon podali v oslabené sestavě v úvodní části, ve které se podíleli na pěkné úrovni utkání. Do kabin šli za stavu 0:1, po přestávce ale brzy inkasovali a rázem bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, jež střelecky táhl pětigólový Podivínský. Buštěhrad neměl hlavní gólmany, a tak šel obětavě do brány téměř padesátiletý Musel, jemuž mladý soupeř notně pokazil nedělní podvečer.

NOVO KLADNO – LIBUŠÍN B 3:1

Kdyby dokázali domácí v první části nastřílet víc branek, nemuseli se o body strachovat. Baník se totiž do druhé půle posílil áčkaři Kaválkem a Abrhamem, které ještě odpoledne čekal zápas v Prčicích. Soupeře začal motat, snížil Volfem a nebýt dvou výtečných zákroků novice v brance Nova Krause (Blšany, Bohemians, Motorlet), nemuseli mít Kladenští takové nervy. Uklidnil je až mladý Šmolík, který tři minuty před koncem obešel gólmana.