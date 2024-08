O Lidický pohár 2024 se budou bojovat v sobotu od 10 do 16 hodin. Domácí klub si pozval jen dva hosty, a tak si výběry Lidic, sousedního Buštěhradu a Slovanu Kladno zahrají pěkně každý s každým. Všichni jsou účastníky nového ročníku III. třídy, boje by tak měly být vyrovnané. Rozhodcovsky byly do turnaje nasazeni pánové Nový, Masopust a Brejník.

Také AFK Bratronice přistoupil k pouze jednodennímu turnaji týmů ze tří okresů, jímž je 15. ročník Memoriálu Vládi Oliče. Od 14:00 nastoupí AFK Bratronice - Sokol Sýkořice, 15:45 Sokol Sýkořice - SK Chyňava a 17:30 AFK Bratronice - SK Chyňava. Pískat bude trojka Mareš, Jeřábek, Laštovička.

Tradiční jednodenní Letní pohár pořádá Sokol Smečno. Ten nasadí svůj A i B tým, k tomu si pozval Slavoj Zvoleněves, na jehož hřišti před týdnem skončil na turnaji druhý, a posledním celkem jsou Čechie Kralupy. Hraje se od 13 do 19 hodin. Nasazeni jsou zatím rozhodčí Kalík a Paleček.

Letos se nehraje turnaj v Dřetovicích, kde slaví Sparta 100 let od založení a program si udělala na sobotu trochu jiný. Od 14 hodin nastoupí stará garda Dřetovic proti spojené gardě Slovanu a Novo Kladna, od 16 hodin pak áčko Sparty vyzve výběr bývalých hokejistů Kladna. Tady budou pískat pánové Štefek, J. Pejša a Plexmid.