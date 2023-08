Není to poprvé v poslední době, kdy Vinařice skolil problém s hráči. Před dvěma lety dobrovolně opustily I. B třídu, kde byly do počtu a sotva dávaly sestavu na zápas dohromady. Pak strádaly také v okrese, jenže postupně ožily a loni se se stále silnější sestavou začaly sunout k nejvrchnějším příčkám.

Letos vypukl problém s hráči nanovo. V tomto týdnu sice vedení zkoušelo přemluvit některé fotbalisty, aby pomohli, ale nepovedlo se. Zbyli pouze starší borci a mladíci z dorostu. "S těmi jsme okresní přebor hrát nemohli, půjdeme jen do čtvrté třídy," vysvětlil Petr Voborník.

Co se ve Vinařicích stalo, když ještě v minulé sezoně hrály vršek okresního přeboru a podle mnohých předváděly vůbec nejlepší fotbal?

Důležitý byl určitě konec hrajícího kouče Lukáše Čičmance. Osobnost, výborný fotbalista, tahoun. "Ale po sezoně jsem byl vyždímaný, bylo toho na mě moc. Proto jsem řekl, že už trénovat nebudu," popsal Čičmanec Deníku. Nakonec se rozhodl, že odejde úplně, našel si místo v nižší německé lize, v zahraničí to nebude jeho první angažmá.

Podle Petra Voborníka ale všechno odstartovala trojice, která má namířeno do Sokola Vraný, tedy Tygl st., Havlena a Matoušek. S nimi pak Doležal mířící do Doks. K nim už se potom nabalili další - mladší Tygl do Hrdlíva, starší Hudousek do Slavoje, mladší do Lán, Havlíček na Velkou Dobrou.

"Od těch, kdo to odstartoval, mě to mrzí dvojnásob, protože jsou to naši odchovanci. Do hlav klukům nevidím, co je k tomu nutilo, když podle mne máme slušné podmínky," smutně ze sebe souká věty Petr Voborník, jenž ještě všem přestup neodklikl - čeká na peníze. "Za kolik hráče uvolníme, jsme dali jasně na srozuměnou. Pokud za ně nikdo nezaplatí, budou rok stát," je v tomhle nekompromisní.

Také Vinařice čeká placení, odstoupení z okresního přeboru není zadarmo. Sekretář OFS Kladno Ondřej Ježek vysvětluje, jak se pokuta bude posuzovat. "Nejvážnějším zásahem je odstoupení během rozehrané soutěže, tam je sazba až padesát tisíc, ale máme tam povolený rozptyl, takže to tolik nebývá. Naopak kdybychom to věděli před losovacím aktivem, je postih mírný. Takhle ho odhaduji na 10 až 15 tisíc korun, nicméně rozhodnutí nebude jen moje," vysvětluje sekretář svazu.

Vinařický fotbal prý bude fungovat dál. Mládež měl vždycky dobrou a vybuduje nový tým. "Za šest let máme sté výročí založení, tak se pokusíme do té doby zase kraj vykopat. Za mě tam patříme," dodal Petr Voborník.