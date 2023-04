/FOTO, VIDEO/ Přes trvalý páteční déšť se víkendové kolo okresního přeboru fotbalistů odehrálo téměř kompletní. Jen v Pozdni nacucaný trávník hru nedovolil. Šokem skončil duel třetích Vinařic, které deklasovaly lídra tabulky z Jedomělic 7:0, a pomohly tak do čela tabulky Slavoji Kladno.

Okresní přebor: souboj špičkových týmů Smečno (v tmavém) - Brandýsek skončil smírně, penalty pro domácí. | Foto: Vladislav Lukáš

Vinařice excelovaly, hosty drtily už od úvodu a v půli vedly 4:0. Navíc vydržely hrát naplno celých 90 minut a výsledek mohl být pro hosty ještě krutější. Za zmínku stojí jedna ze dvou branek Michala Tygla, který proběhl půlku hřiště, při slalomu udělal tři borce i gólmana Pospíšila a zasunul. Pochvala míří také směrem k pěkné spolupráci bráchů Hudousků. Matěj centroval a Marek ve skluzu s pomocí tyče skóroval.

Domácí se si tak mohli užít děkovačku s fanoušky, kteří spustili i bengálské ohně (viz. Video) jako na turecké Süperlig. „Máme skvělý kotel, to asi v soutěži nemá nikdo. A patří jim díky za celou sezonu. Zápas se nám povedl od první minuty, využili jsme velkého domácího hřiště, kde se nám daří. Soupeři patří kredit za to, že se za nepříznivého stavu nesnížil k unfair zákrokům, perfektní byl i rozhodčí,“ chválil domácí hrající kouč Lukáš Čičmanec.

Zdroj: Eva Klárová

Slavoj hrál také jednoduchý zápas, ale na půdě posledních Zlonic se to čekalo. Byla z toho výhra 6:1. Už ve 4. minutě skóroval Zieber, pak se přidal Houha, domácí snížili Demeterem až po hodině, ale rychle zase inkasovali. Trenér Slavoje Patrik Pražák přiznal, že si jeho parta jela pro povinné tři body. „Začátek nám vyšel díky rychlému gólu, ale pak jsme zahodili několik velkých šancí včetně penalty. Nicméně přesnou kombinací a dobrým pohybem jsme přidali druhý gól. Ve druhé půli Zlonice začaly aktivně a dobře nás napadaly, naštěstí jsme přidali třetí gól, po kterém jsme sice ihned inkasovali (po více než 6ti poločasech bez inkasované branky), ale poté domácí úplně odešli a skóre mohlo být opět podstatně vyšší,“ komentoval Pražák.

Parádní zápas sehrály další celky z čela tabulky – Smečno a Brandýsek. Diváci se nestačily divit, jak odlišné byly oba poločasy. V prvním vládli domácí, měli šance, ale proměnili jedinou po rohu a hlavičce V. Baža. Do druhé půle ale nastoupily jiné týmy. Hosté dali do hry daleko větší nasazení a domácí už se do zápasu nedostali, a jen se štěstím ustáli několik stoprocentních šancí hostů. Za zmínku stojí, že Čebotarjovs vyrovnal z rohu, který se zahrával po přiznání hráče domácích Michala Kratiny. Víc gólů skvělý Král nepustil a nejvíc se vytáhl, když vyndal trestňák z vinglu. Dvakrát mu pomohli i kamarádi obětavými zákroky na brankové čáře.

Penalty byly do páté série jen o střelcích, ale v páté se z obou kapitánů trefil jen domácí Naiman, zatímco Hink napálil tyčku. „Pro nás je výsledek velikánským úspěchem, ale nedovedu si vysvětlit, proč to do půle šlo a pak už vládl protivník,“ kroutil hlavou trenér Smečna Jiří Vápeník.

Rekordní výsledek kola se zrodil nečekaně v Hrdlívě, kde je po zimě pořád velmi těžký terén. Černuc tady měla hrát spíš vyrovnanou partii, ale nakonec ji domácí deklasovali 11:1! O střeleckou korunu krále zápasu se rvali od začátku Daniel Nový a Zdeněk Horník, ale když měli nastřílený hattrick, přišel na řadu Lukáš Mišik a během pouhých šesti minut (63. - 69.) stihl tři branky také! Pak ho trenér „raději“ stáhl“. „Opět jsme podali velice kvalitní a kolektivní výkon. Nerad chválím jednotlivce, proto pochvala patří všem, včetně lavičky,“ nedělal rozdíly šéf Hrdlíva Miloslav Mostek, který doufá, že kluci zopakují stejný výkon i v dalším kole a konečně dokáží bodovat ve dvou po sobě jdoucích zápasech. „Čeká nám ovšem o dost těžší a zkušenější soupeř (Lidice),“ dodal Mostek.

Sérii horších výsledků zlomilo Velké Přítočno na půdě Klobuk, kde mu vyšla hlavně koncovka. Tři góly od 77. minuty značily nakonec jasný výsledek 2:5. Ale v úvodu to byli domácí, kdo vedli. Šok jim hosté přichystali po půlhodině hry, kdy dali Studenovský a Holas dva slepené góly. Klobuky ještě do pauzy odpověděly Kubelkou z penalty, která se hostům moc nezdála a přirovnali ji k té, co Ital Collina foukl proti Čechům na Euru 2000 v Amsterodamu…

Ale další branku už domácí nepřidali, dokonce ani kanonýr Svoboda, který po půli byl cítit, ale uhlídal ho výborně Dáňa. Naopak v závěru strhl vedení na stranu hostů L. Senko a po něm dovršili zmar Klobuckých po rohu Hübst a opět Studenovský po parádním slalomu Holase. „Chyběli nám důležití hráči Holeček, Pavlíček a P. Senko, ale zvládli jsme koncovku a konečně po třech prohrách máme i výhru. Snad to bude takhle pokračovat, ale úvodu jara je škoda. A jen naše, protože konec zimní přípravy jsme podcenili a zaplatili za to,“ řekl Milan Maňkoš, jedna z opor a tentokrát i hrající asistent Velkého Přítočna.

Na jaře se dál daří Lidicím a na prohru se Smečnem tam rychle zapomněli výhrou v Kročehlavech. Paradoxně ji zařídil ex-kročehlavák Robert Stökl, který byl v 68. minutě zasažen na hranici vápna a rozhodčí v čele s hlavním Kopištěm měli jasno: penalta. Domácí protestovali, ale Jan Procházka neváhal a poslal Lidice do vedení. I s trochou štěstí ho udržely a chvilku před koncem náhradní gólman Kmošťák, který musel naskočit v poli, jistil výhru po přesném centru V. Vysloužila. „Měli jsme sice trochu kliku, ale kluci hráli na těžkém a bahnitém terénu, který nám moc nevyhovuje, dobře v obraně a dali i góly,“ byl rád kouč Lidic Jaroslav Topka.

Domácímu Josefu Andrlemu se mluvilo těžce. "Do zápasu jsme šli s tím, že potřebujeme vyhrát. To se nepovedlo, naší chybou jsme soupeři darovali pokutový kop. Tahle porážka hodně mrzí," hlesl smutně.

Zápas mezi Pozdní a Družcem se hrát nemohl, na hřišti stále po pátečním dešti voda.