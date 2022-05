Vraný v Pozdni dobře začalo a za aktivitu bylo odměněno penaltou, z níž Kubík nezaváhal. Po přestávce hráli domácí lépe, ale bez minule zraněného Erby to nešlo tak jako jindy. A když domácím sudí penaltu po střetu útočníka s brankářem nepískl, hosté jistili na 0:2. „Sudí to viděl jinak, bohužel. Remíza by zápasu odpovídala,“ mínil domácí Oldřich Štěpánek.