/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo okresního přeboru přineslo nejzajímavější výsledek v Brandýsku, kde domácí celek bojující o záchranu senzačně otočil výsledek zápas s Velkým Přítočnem z 0:3 na 5:3. Velkým překvapením je také další prohra donedávna celkem suverénních Jedomělic, olovnická želva do jejich sítě nastřílela pět kousků! Zápas byl ovlivněn vážnými zraněními, dokonce nedochytal ani jeden ze startujících gólmanů.

Momentky / SK Kročehlavy - Viktorie Černuc 2:0, OP, 11. 5. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Brandýsek – Velké Přítočno 5:3

Zápas zachraňujícího se Brandýska s Přítočnem byl zátěží na nervovou soustavu příznivců obou mužstev. Domácí potřebovali vyhrát, ale opět začali hororově a během úvodní půlhodiny prohrávali brankami Studenovského a Dáni 0:3. Jejich fanoušci byli zralí na infarkt.

Na konci poločasu se ale Brandýsek nadechl k obratu a snížil Šulcem na 1:3. Pak už neměl na co čekat, a tak do druhého poločasu vletěl a hned v úvodu snížil na 2:3 Porazil.

Brandýsek stupňoval tlak a výsledkem bylo vyrovnání Ciniburgem. Když o pět minut později uviděl druhou žlutou hostující Pavlíček, bylo jasné, že hosté budou stav 3:3 bránit horkotěžko. Obrat Brandýska dokonal Porazil, který svou druhou brankou v utkání stanovil výsledek na 4:3. Když chvíli poté připravil stejný borec hlavou branku Osmanovičovi, bylo hotovo.

Hosté litovali, že prohospodařili stav 0:3 a domácí byli rádi, že konečně dokázali otočit nepříznivý stav. „Vedeš 3:0 a zápas máš pod kontrolou. Chápu, že nadšení za stavu 0:3 trochu opadne, ale přece nemůžeš přestat hrát úplně a chovat se na hřišti jako mistr světa,“ zuřil trenér Přítočna Roman Pavelec.

Podle něj po inkasovaném druhém gólu soupeř ožil natolik, že Přítočno přestalo stíhat. „A do toho nesmyslná červená karta. Místo abychom soupeře dorazili dalšími góly, tak se na to chlapci úplně vykašlali, zpátky se nikdo nevracel a prostě mi zkazili zbytek neděle. Takhle se opravdu o postup nebojuje!“ dodal zklamaný Pavelec.

Tuchlovice – Družec 1:1, penalty 3:4

Družec po porážce v Pozdni, kde v podstatě ztratil nejvýhodnější pozici v čele tabulky, uhrál dva body v Tuchlovicích. Po pěkné akci tam vedl zásluhou Kořínka, ale doác postupně přidávali, měli balon častěji na kopečkách a v závěru vyrovnali. Po dlouhém balónu Čižinského sklepl Hodan Kračkovi a ten nezaváhal.

Na konci ještě mohly Tuchlovice vyhrát, ale Brnovják ve velké šanci těsně minul. Jeho tým pak nezvládl ani penaltový rozstřel, hned tři borci selhali.

„Družečtí dobře drželi míč, po pěkné kombinaci šli do vedení. My měli taky své šance, ale neproměnili. Ve druhé půli jsme měli víc na kopačkách balón my, hosté hrozili z brejků, ale vyrovnat se naštěstí povedlo a mohli jsme pak brát i tři body. Penalty jsme bohužel nezvládli, ale celkově hráčům musím poděkovat za bojovnost a bod bereme, i když bylo na víc,“ mínil domácí trenér Lukáš Muláček.

Hostující Ondřej Burant pochválil domácí, podle něj mají kvalitní a mladý tým, který navíc má kam sáhnout. „Ale my si řekli, že budeme hrát dobře na balonu, dobře do obrany a nebudeme se bát hrát. To se nám celé utkání dařilo, udělali jsme jen jednu malou chybičku a ta nás stála vítězství. Ale jsme spokojeni, všichni jsme to odmakali na sto procent a a vezeme domů body, které jsme chtěli, aby byl v týmu klid po špatné středě,“ připomněl Burant výpadek v Pozdni.

Dodal, že celkově mužstvo týden se třemi mistráky zvládlo.

Velvary B – Pozdeň 3:1

Velvary zase nastartovaly na vítěznou vlnu, aktuálně jsou nejžhavějším kandidátem na postup ony. Jenže znáte to, situace na bojišti se mění každou minutou… Tým přivítal rozjetou Pozdeň, jejímuž trenérovi se však před utkáním omluvilo několik borců a k tomu se do útoku postavil kulhající kapitán P. Štěpánek. Přesto hosté po Družci proháněli i dalšího aspiranta na postup, hráli slušně a gól dostali až před pauzou z penalty od Nováka.

Do druhého poločasu vstoupily Velvary mnohem lépe a brzy zápas rozhodly, když se prosadili Dörfl a Hirni. Pozdeň vypadala na ručník, ale podržel ji brankář Košta a a pak se podařilo M. Šubrtovi snížit po rohu. Hosté mohli dát i na 3:2, ale Hlaváček přehodil brankáře Holuba i bránu. „Škoda, že chybělo tolik hráčů,“ mrzelo hostujícího Oldřicha Štěpánka.

Olovnice – Jedomělice 5:1

Domácí v Jedo na podzim chytili skoro debakl 1:3, ale doma se nachystali mnohem lépe vše splatili i s pořádnými úroky. Zápas dost ovlivňovaly jak povedená olovnická taktika se zkušenými pardály Fričem a Muchou na hrotu, tak také zranění. Už dost oslabení hosté přišli po půlhodině o tahouna Nedvěda, v poločase musel z placu i gólman Pospíšil a místo něj šel hráč z pole.

Paradoxně nedochytal zápas ani olovnický brankář Prosický, jenž měl po srážce se spoluhráčem Ševčíkem otevřenou ránu a oba museli do špitálu na šití (60.).

Ale to už bylo o výsledku v podstatě rozhodnuto. Jedomělice sice začaly skvěle a po parádní kombinaci do prázdné otevřel skóre Radošínský. Jenže to byla jejich labutí píseň. Do pauzy neuhlídaly dvakrát Friče a někdejší futsalový reprezentant tak zažil jednu z nejhezčích nedělí v roce. Už náhradního gólmana hostů pak překonali po pauze Ocásek a dvakrát i hlavní střelec Putz. Ten druhý, Marek Mucha, musel do brány, ale i tam podle Petra Putze ukazoval, že je fotbalovým mágem, který umí zahrát jakýkoliv post. „Máris je všeuměl,“ ucedil Putz, který si výsledku i výkonu svého týmu hodně cenil, zároveň ho ale trochu mrzelo, že hosté v podstatě neměli za odstoupivší borce náhradu a fotbal tím po přestávce trochu utrpěl. „Každopádně Jedomělice mají pořád dost kluků, co do míče umí kopnout a my si dobře pamatovali, co s námi provedli u nich. O to víc si téhle výhry vážíme,“ doplnil Petr Putz.

Martin Janda, hrající kouč Jedo, mínil, že jeho tým půl hodiny udával tempo. "Výborný výkon jsme korunovali brankou, bohužel po chvíli Méďa zraněný upadl, domácí se zachovali jak se zachovali, hráli dál, a z té akce vyrovnali. Méďa musel střídat a my už soupeři čelili těžko, protože na hrot musel další ne zcela zdravý hráč. Tohle nás v tom zápase doběhlo, navíc domácí v závěru poločasu dotlačili do brány další gól a při tom se vážně zranil náš brankář. Teď už je jasné, že do konce sezony jsme bez něj a náhradu nemáme," smutně hodnotil trenér Jedomělic.

"I proto to pak už bylo pro nás těžké. 5:1 vypadá, že nás Olovnice deklasovala, ale tak to úplně nebylo, klasický gólman by ty střely chytil. Shodou okolností jsme ještě nastřelili za stavu 2:1 břevno a přitom se zranili jejich brankář s obráncem, ale už jsme neměli sílu, abychom jejich bránu víc ohrozili," litoval Janda, který byl v Olovnici poprvé v životě a před kvalitou trávníku smekl. "Je radost si tam zahrát fotbal."

V B třídě jde do tuhého, zlaté body uhrál Libušín, strádá Braškov

Kročehlavy – Černuc 2:0

Domácí měli jasno, v boji o záchranu měli poslední Černuc jasně porazit, zvlášť když hostům scházelo pět hráčů a ti ostatní za sebou měli dopolední duel béčka v Kačici. Přesto bojovali jako draci a ještě po hodině hry byl stav bezbrankový. Domácí měli také řadu absencí, ale díky aktivnímu Pouchovi dobře začali. Jenže Losa v bráně tradičně Viktorku držel.

Na druhé straně hosté také hrozili, ať už vytáhlý kanonýr Čechovský, nebo Cuc, ale na výborného Fajfrlíka si nepřišli. Na druhé straně sice peroutka chytrým lobem Losu přehodil, ale s ním i břevínko. Černucký gólman zaperlil ve 36. minutě zahrával Zíb TK z 25 metrů, míč byl tečován, ale Losa fantasticky zareagoval, míč odvrátil do tyčky a pak už ho obránci odklidili do bezpečí.

Do druhého poločasu šli hosté s cílem hrát trpělivě a už po pěti minutách se dočkali gólové radosti. Poucha vysunul Madeje, ten nacentroval do vápna zoátky na Pouchu a jeho hlavička sice nebyla prudká, ale Losa ji asi podcenil a vypadla mu z rukou za čáru. Losa se ještě pokusil míč vyhodit, ale dobře postavený asistent rozhodčího měl jasno - 1:0.

Černuc mohla vyrovnat, trestný kop však Zícha poslal do zdi a Cuc neuspěl ani s dorážkou. Když v 84. minutě Fajfrlík na přední tyči dobře kryl křížné zakončení hostujícího útočníka a ukázal tak všem, že pro tento zápas má branku zamčenou. To se potvrdilo i za chvíli, kdy ho hosté přehodili, ale netrefili zařízení.

Konečnou podobu výsledku pak stanovil Petroutka, jeho TK z 25-metrů opět tečovala zeď, Losa opět mířil na druhou stranu, ale tentokrát už na míč nedosáhl - 2:0.

„Soustředěným výkonem jsme si body zasloužili, škoda, že jsme dřív nevyužili únavy hostů. Z individuálních výkonů si zaslouží vyzdvihnout jistý Fajfrlík, další mladíček Galudár, který nastoupil ve středu zálohy a dobře se doplňoval s neúnavným Pouchou, který se rozehrál opět do svého standardu,“ byl rád domácí Martin Pergl.

Zdroj: Bohumil Kučera

Smečno – Lidice 5:2

Výsledek jasný, ale zápas ne. Lidice pěknou kombinační hrou favoritovi zatápěly a dvakrát vyrovnaly ztrátu. Potřetí se jim to už nepovedlo a krásná branka Valty na 4:2 (70.) je zlomila.

Začátek přinesl kuriózní zásah Smečna, když po faulu na V. Baža žádali domácí penaltu, všichni přestali hrát, ale Pokorný nikoliv a napálil balon do sítě. Brzy vyrovnal Stökl, vzápětí však Lidice faulovaly V. Baža a ten otřesen po zákroku přenechal exekuci penalty Muchovi. Ten nezaváhal – 2:1. Ještě jednou vyrovnal Keller, ale těsně před půlí uklidnil Smečno Balík.

Vše nakonec rozhodla zmíněná krásná rána Valty do šibenice, kterou mu přihrávkou připravil Pokorný – přitom se chvíli předtím důrazně hlásil o střídání. Pak ještě uzavřel skóre V. Bažo.

„Proti týmům z dolní části tabulky se nám moc dobře nehraje, ale nevím, čím to je. Možná si myslíme, že to půjde všechno samo, ale Lidice hrají na koukání pěkný fotbal, přihrávky do nohy, jen tolik neběhají. My jsme víc přímočaří, ale tentokrát nám hra vázla víc než jindy,“ nebyl úplně nadšený trenér Smečna Jiří Vápeník, jenž měl po čase plnou lavičku a postrádá jen zraněného Sudu, tenhle střelec se zranil před týdnem v Hrdlívě.