K už jistému postupujícímu do okresního přeboru, fotbalistům Sokola Olovnice, se přidaly o víkendu téměř jistě také Tuchlovice B ve skupině A. Slaví už také rezerva Brandýsku, který má v kapse triumf ve IV. třídě.

Sokol Olovnice je už jistým vítězem III. třídy | Foto: Sokol Olovnice

Olovnice měla už po minulém kole k dobru na druhou Stehelčeves 16 bodů, to nešlo stáhnout ani teoreticky. Sokol ale maká dál a přejel svého asi největšího rivala Neuměřice 9:0. Nutno dodat, že o úspěchu mužstva, kam se po letech vrátil ze třetí ligy výtečný odchovanec Petr Putz a hrají zde borci s velkou minulostí, zejména pak ex-ligový Marek Mucha, pochyboval málokdo. Ale zastaví někdo sérii výher želviček? Těžko…

Stehelčeves se snaží hlídat si záda a udržet druhou příčku před Dubí. Těžký špíl v Blevicích zvládla 3:0, ale ani její pronásledovatel nezaváhal. Martin Říha dal Tuřanům bleskově dva góly a hosté sice kontrovali, ale méně než bylo potřeba. Navíc později neuhlídali dvakrát R. Dudu a ten výhru Dubí, které chystá 110. výročí založení klubu, jistil.

Dramatickou koncovku sledovali diváci v Žižicích, kde domácí rozhodli o výhře nad Zichovce až v úplném závěru. Stejně zajímavé to bylo ve Zvoleněvsi. Karala ji v 76. minutě poslal do vedení, ale tři minuty před koncem Lunger vyrovnal. Slavoj vyhrál až penalty, v těch byl přesný.

Po šokující výhře nad Dřetovicemi spadly Pchery zase rychle na tvrdou zem. Do Otvovic odjelo jen torzo týmu, minimální počet osmi hráčů a byl z toho samozřejmě debakl, domácí si dělali, co chtěli.

Stolár proti "svému" Slovanu perlil

Tuchlovice zvládly jaro i bez dlouhodobě nejlepšího střelce Procházky, který odešel do Braškova. Bodovaly pravidelně a poté, co nadělily domácímu Stochovu kanára 6:0, mají už na druhé Bratronice náskok 12 bodů, který mohou soupeři jen vyrovnat. To je ovšem jen teorie, tým vedený Lukášem Muláčkem (v závěru si dvě minutky i zahrál) se už může téměř jistě těšit do přeboru.

Úplně stejně 6:0 vyhrál venku také Buštěhrad, nečekaně takhle triumfoval na hřišti Slavoje Kladno B, který neprožil právě povedený víkend.

Smečno se drápe k nebi, Vinařice pláčí. Trojka ohrožených zabrala naplno

Nálož chytil rovněž Slovan Kladno, přitom po výhře 7:0 nad Bělčí jel na Dobrou v dobrém rozpoložení. Navíc mu přišel mladík Matouš Hrubý, jenž si tak zahrál na trávníku, kde v minulosti rozdávali ve velkém fotbalovou radost táta Vlastimil i starší bráchové Honza a David. Ale vládla Čechie, vyhrála 4:0 a vládl muž, jenž na Slovanu kdysi řadu sezon odkopal – Juraj Stolár dal dvě branky! Zářil také mladíček Vojtěch Křiváček. Minulý týden dal první branku za áčko, teď druhou a trefil se i za B tým. A Slovanisté? Ti se vystříleli asi před týdnem…

Slovanistický rival Novo Kladno podal v Žehrovicích mnohem lepší výkon a vyhrál tady 5:2. Domácí navíc přišli v úvodu druhé části o zraněného brankáře Šímu, jehož střídal veterán Šeba.

Slavoj hvězdu nakonec nasadil, ale ve šlágru stejně s Jedomělicemi padl

Dva góly z prvního poločasu přinesly spravedlivou plichtu v Libušíně, kde na branku bělečského Hejdy zareagoval pohotový Valenta. V pokutových kopech se hosté nemýlili, naopak domácímu brankáři Kocovi bělečský Šnobl penaltu bravurně zneškodnil.

Brandýsek s bůrem, ale i celkovým triumfem

Ve čtvrté třídě sice béčko Brandýska nestačilo doma na Doksy B a podlehlo jim 1:5, ale vadit mu to nemuselo. Prohrál také Pletený Újezd doma s Černucí (po penaltách), a tak je Brandýsek už jistým vítězem čtvrté třídy. Výborné Doksy se probily na druhé místo právě před MetePlete.

Absolutně se nečekala výhra Zákolan doma nad béčkem Družce, naopak v Kačici se vůbec nekopalo, protože hostující Pozdeň nedala tým dohromady a musela duel skrečovat. Zichovec to možná měl udělat také, protože dostal ve Slatině 14 fíků. Josef Mráz a Jaroslav Doležal dali po čtyřech gólech.