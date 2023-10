Obě třetí třídy OFS Kladno měly na programu velmi dobré a dramatické zápasy, kde šlo o čelo tabulky. To si drží kladenské Novo, i když bilanci má ještě lepší třetí Buštěhrad, který zvládl další složitý zápas na Slovanu. Ve druhé skupině se střetly dva dosud jasně nejlepší celky a Zvoleněves v téhle bitvě připravila Zichovci první porážku v sezoně.

Slavoj Zvoleněves, nový lídr III. třídy B | Foto: Slavoj Zvoleněves

Buštěhrad zvládl i atak Slovanistů

Ve skupině A se čtyři nejlepší týmy drží ve dvou bodech! Od minulého kola se drží v čele nečekaně Novo Kladno, které i díky hattricku výborného Jiřího Horského porazilo Bratronice 7:2. Hostům se letos moc nedaří, ale i v jedenácti bojovali urputně do konce. Novu k výhře zněla i česká státní hymna. Bylo to sice na počest aerobiček, které vedle v hale měly republikový šampionát, ale komu se to poštěstí?

Vedle na Slovanu se později v neděli pokoušeli domácí dostat na kobylku Buštěhradu. Jsou ve formě, a tak si celkem věřili, jenže Buštík je letos vážně nabitý kvalitou a když střelec Václav Rudolecký dal před půlí dva kousky a jeho tým utekl na 5:2, bylo hotovo. Také domácí šutér Rác se činil, i on trhal síť dvakrát, ale víc než na kosmetickou úpravu na 4:6 to nestačilo.

Foto: Stříška táhne góly Dobrou, Kolumbič bude platit. Vztek na Braškově

Oba zmíněné nejlepší střelce soutěže už dotáhl hřebečský Miroslav Stuchlý, který má odehráno mnohem méně zápasů. Proti čistokrevnému béčku Slavoje dal dva góly (má jich teď 14 jako Rác, o jeden méně než Rudolecký) a řídil výhru 4:0.

Vynikající fotbal předvádí ještě béčko Velké Dobré, na Stochově z toho byla výhra 5:0. Byla pátá v řadě, z toho třetí s nulou - vychytal ji Martin Švejda.

Libušín prožil smolný víkend. Áčko ztratilo zápas se Mšecí v posledních minutách a béčko padlo s Pleteným Újezdem kvůli vlastenci Martina Bučka.

Dva nejhorší týmy tabulky se střetly na Braškově. Domácí dali sestavu béčka dohromady a s veteránem Zlatou v bráně vyválčili těsnou výhru nad Žehrovicemi – po penaltovém rozstřelu.

Neskutečné veletoče v Dubí

Druhá skupina nabídla lahůdku, Zvoleněves a Zichovec válčily o první místo. Jenže z lahůdky byla brzy nečekaně jednostranná záležitost, domácí vedli už 5:0, aby až pak dosud stoprocentní hosté kosmeticky přikrášlili výsledek na 5:2. Zatímco domácí byli spokojeni, že i při brzkém odstoupení zraněného šikuly Karaly našli střelce ve zkušeném Michalu Kučerovi (hattrick) a dalším mladíčkovi Matěji Čapkovi, hostům nešlo nic. Obrana byla děravá, nedůrazná a vůbec nepřipomínala tým, který začal soutěž tak dobře. „Naši hráli dobře, hosté nepotvrdili postavení v tabulce,“ mínil zvoleněvský Kamil Klempt starší.

Divácky mnohem atraktivnější byly jiné duely. Neskutečně se vyvíjel ten v Dubí, kde domácí vedli ještě v první části jasně 5:0, ale před odchodem do kabin otvovický nezmar Robert Bečan snížil na 5:2 a po přestávce bylo jeho spolubojovníků najednou plné hřiště. Vyrovnali na 5:5 a chystali se k senzačnímu obratu, když následně udeřil domácí Jan Nachtigal, uzavřel hattrick a bláznivý mač.

Tahák kola přinesl jedomělický tajfun, Černuc zase žehrala na penaltu v závěru

Čela se dál drží také Klobuky, i když Pchery je chvíli zlobily a vše zlomil až čistý hattrick Martina Svobody před pauzou. Rovněž čtvrtá Stehelčeves našla svého autora hattricku, Standa Skořepa jím jistil cennou výhru z horké půdy Zlonic.

Dřetovice dlouho prohrávaly doma s Tuřany, za které se prosadil Kopecký, ale posledních dvanáctiminutovka Spartě sedla. Hlavně Šimůnkovi, jenž z pětky vyrovnal a těsně před koncem rozhodl o tříbodové zisku.

V posledním duelu Žižice – Knovíz padly rychle tři branky, domácí tak vedli 2:1. A náskok nejen udrželi, ale v závěru ho Eichler pojistil.

Neuměřice oprášily vítězný pokřik

Ve čtvrté třídě se Neuměřice evidentně rozhodly, že porážek je dost a teď se bude chodit po zápase do kabiny na vítězný pokřik, který tady už možná zapomněli a museli objevit kdesi u starých pamětníků. Tentokrát si poradili 2:0 s béčkem Pozdně a vystoupali už na devátou příčku tabulky.

Vedoucí Brandýsek B stál, a tak měla možnost vrátit se do čela Kačice, která už překonala zlou kauzu s inzultací a jde směle dál. Jenže smolaři posledních týdnů z Černuci měli konečně i kousek štěstí a v 90. minutě doma náskok hostů Martinem Drbalem srovnali na 4:4 a navíc vyhráli i penaltový rozstřel.

Lídra se Slaňáci lekli, v Chomutově začali hrát až po třetím gólu ve své síti

Nabídkou nepohrdla Slatina, která na rozdíl od Kačice koncovku mače v Družci zvládla perfektně. Z 0:1 tam otočila na 2:1 ve svůj prospěch. Rozhodl Josef Mráz a jeho tým je novým lídrem tabulky.

Dařilo se béčkům od Kladna. Doksy díky hattricku Lukáše Janského sestřelily 4:0 Smečno, a Švermov dokonce nasypal do sítě oslabených Zákolan šest branek. Tři dal Pavel Růžička, který správně připomněl na sociální síti, že tímto zaznamenal aspoň jeden hattrick ve všech soutěžích od divize směrem dolů.