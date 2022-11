Za televizní hvězdou: Podaný měl na vesnici problém, bývá to divočina

/VIDEO/ Co dělají bývalí slavní fotbalisté po skončení vrcholové kariéry? Poslední podzimní, třináctý díl seriálu Pivo, párek a Liga mistrů nasměroval redaktory Deníku do Hřebče, obce ležící kilometr od Kladna z jedné strany a od smutně známých Lidic na straně druhé. Místní fotbalový tým patří ke špičce krajského přeboru. A to díky trojici bývalých ligových hráčů.

Pivo, párek a Liga mistrů: třináctý díl fotbalového seriálu s Jakubem Podaným | Video: Deník