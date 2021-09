Pětatřicetiletý arbitr Miroslav Hyc pak rozehrál pravý mariáš v závěru. Domácí Spartě poslal s vypršením devadesáté minuty pod sprchu druhého borce, tentokrát za dva žluté fauly. V plném počtu ale nedohráli ani hosté poté, co měl jeden z nich vynadat protihráči.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.