„Vyhráli jsme velice důležitý poslední zápas, z toho plyne trošku optimismu do jarní části,“ připomněl osmapadesátiletý Machálek poslední výhru 2:1 právě v Pardubicích.

Jaký máte pocit z pěti utkání na lavičce Zbrojovky?

Všichni víme, jaké jsou cíle Zbrojovky. Přiznám se, že období bylo spíš seznamovací, nemohli jsme očekávat, že se všechno hned změní. Jsem spokojený s tím, že jsme začali hrát trošku ofenzivnější a přímočařejší způsob, to se ukázalo v počtu nastřílených gólů. Na druhou stranu jsem motivoval hráče, aby uhráli z posledních čtyř kol minimálně deset bodů, což jsme nezvládli.

Byl složitý přechod od líšeňského nováčka do Zbrojovky, která má jiné ambice?

Situace nebyla jednoduchá, nebudeme si nic nalhávat, nastupoval jsem v období, kdy Zbrojovka dvakrát po sobě zvítězila. Ale provedli jsme nějaké věci, na něčem jsme pracovali, což se ukázalo. Mám velkou radost, že se oživil Kuba Přichystal, který byl pro nás v posledních utkáních velice důležitý hráč. Situace se nedá popsat tak, že to byla moje práce, hodně s týmem pracovali kluci z realizáku, ať už Ríša Dostálek nebo Kalda a Dolík (Petr Maléř a Martin Doležal – pozn. red.), za to jim patří poděkování.

Přináší Zbrojovka na rozdíl od Líšně větší tlak a stres?

Ne ne, to si vůbec nepřipouštím, šel jsem do toho s optimismem a doufám, že cesta je správná. Líšeň je samozřejmě rodinný klub, Zbrojovka velkoklub, značný rozdíl poznáte na každém kroku.

Už máte představy o změnách v kádru?

Komplikují nám to zranění, která se objevila. Kryštůfka s Černínem máme po operaci kolenního kloubu.

Takže primárně usilujete o pozici stopera?

Jste blízko, jednáme a hledáme.

V Líšni jste vedl stopera Jana Hlavicu, mluví se také o defenzivním hráči Adriánu Čermákovi a útočníkovi Janu Hladíkovi. Přijdou do Zbrojovky?

To má dvojí pohled. Samozřejmě jsem prožil v Líšni hezkou trenérskou kariéru a nechci je oslabovat. Na druhou stranu o její hráče je zájem a bylo by asi nešťastné, kdyby opouštěli tento region. Nebudu zastírat, že s Líšní jednáme, ale konkrétní hráče vám neřeknu.

Kolik hráčů z Líšně by bylo optimální přivést?

Nechceme jim to rozbít, panuje tam výborná atmosféra v kabině, jsou tam charakterově výborní kluci, ale jednáme se dvěma až třemi hráči z Líšně. Celkově máme představu, že nás může doplnit čtyři až pět hráčů.

S tím souvisí stejný počet odchodů?

Máme záměr, že začneme přípravu 6. ledna s vyšším počtem hráčů. Na konci ledna bude období, kdy jedeme na herní soustředění na Maltu, v tu dobu může dojít k určitému zúžení kádru. Naše představa je, že půjdeme do sezony s osmnácti hráči a dvěma gólmany.

Udržíte pro jarní část Michala Šmída, jemuž končí hostování z Bohemians 1905?

To je otázka, na kterou neznám odpověď. Z naší strany je zájem, aby tady Šmíd pokračoval, ale rozhodne stanovisko jeho klubu.

Už váš předchůdce Pavel Šustr přeřadil do béčka dvojici Ondřej Sukup a Robert Bartolomeu. Co bude s nimi?

To je otázka spíš pro Tomáše Požára (sportovní manažer Zbrojovky – pozn. red.), který jedná o jejich dalším uplatnění, nebo ukončení smlouvy. V žádném případě nechci říct, že ti hráči neměli výkonnost, ale spíš hledám charakterově odolné a silné hráče, abychom se na jarní cestu vydali posilnění.

Počítáte s využitím matadora Lukáše Magery, jemuž za půl roku končí smlouva a na podzim spíš střídal?

Lukáš Magera tady odvedl fantastický kus práce, vždycky vzpomínám, když jsem viděl první barážový duel s Příbramí, kde výkon jeho a Eismanna byl vzorový. Nicméně je patrné, že Lukáš momentálně byl hráč, který mohl naskakovat do závěru utkání, protože se chceme prezentovat daleko větším pohybem dopředu. Je to otázka jednání.

Může nastat varianta, že ho pustíte už na jaře?

Nechci se teď bavit o konkrétních jménech z našeho kádru. Máme představu, že chceme přivést nové hráče, někteří zase dostanou v případě nabídky možnost k odchodu.

Přesto se zeptám ještě na záložníka Ondřeje Vaňka, zůstane i pro jarní část v Brně?

Ondra Vaněk je pro mě nadstandardní hráč pro tuto soutěž, co se týká jeho fotbalových schopností. Jsem velice rád, že nám pomohl, v některých utkáních se opravdu prezentoval nadstandardním výkonem, zejména doma s Prostějovem. Nicméně dohoda mezi klubem a Ondrou Vaňkem zněla na výpomoc po dobu podzimní části soutěže, takže momentálně jde o ukončení spolupráce a dál se bude jednat.

Pokud v jeho případě nedopadne zahraniční angažmá, zapadá vám do mužstva?

Znovu opakuji, že to je nadstandardní hráč, ale mám představu o větší pracovitosti, v tomto směru by musel ještě přidat.

Martin Zikl a Marek Vintr na podzim hostovali v Líšni, vrátí se na aspoň na přípravu do Zbrojovky?

Marek by se měl vrátit, u Zikiho je to zase otázka jednání. Hovořili jsme s ním a budeme rádi, když bude pokračovat v Líšni, kde má daleko větší možnost herního uplatnění než ve Zbrojovce.

S jakým plánem jdete do zimní přípravy?

Těším se na ni, protože chceme dát příležitost hráčům mladší kategorie, které tady máme, ať už jsou to Jurásek, Pachlopník nebo Sedlák. Budou přeřazení do A týmu a vždycky jim říkám, že je to na dobu neurčitou a záleží jen na nich, na jak dlouho. Dostanou šanci a očekávám od nich živelnost a okysličení. Na druhou stranu chceme přivést hráče do každé linie, abychom byli silnější, než jsme.

I na pozici gólmana?

Tam neuvažujeme, Floder a Halouska je velice slušná dvojice.

Co považujete za nejpalčivější post v sestavě?

Co mě nejvíc trápí? Kvalita hráčů na stranách hřiště. Mám představu, že tam můžeme být daleko kvalitnější. Nemusíme nutně přivést jiné hráče, ale je otázka, aby ti stávající podávali výkony, kterých jsou schopni a ke kterým mají předpoklady. To se zatím neděje. Chceme, aby si hlavně dovolili a přenesli to na hřiště, v řešení přesilových situací měli daleko větší sebevědomí. S tím souvisí kvalita v předfinální a finální fázi, kde máme rezervy.

V čem vám změnilo angažmá ve Zbrojovce život, když jste kvůli němu ukončil civilní zaměstnání na krajském úřadě v Olomouci?

I předtím jsem žil fotbalem od rána do večera. Život se mi změnil v tom, že mám víc času.

Dělá vám radost, jak se Líšeň drží i po vašem odchodu?

Má třiadvacet bodů, což je reálný předpoklad klidné jarní sezony. Doufám, že Líšeň bude postupovat v trendu, který jsme tam nastavili. Bylo hezké, když mi na posledním utkání poděkovali a s předsedou jsme si řekli, že se neloučíme.

Odpočinete si přes svátky od fotbalu?

Když děláte tuto práci, moc se neodpočinete, je to každodenní práce zejména v oblasti myšlenek a jednání. Na dovolenou nepojedu, těším se na Vánoce, které strávíme na chalupě s rodinou. Teď ještě tři dny absolvuji doškolování trenérů v Praze.

V televizi si přes svátky pustíte fotbal, nebo pohádky?

U nás jsou hlavní pohádky, manželka je pedagožka. Doufám, že tam budeme mít vnoučky, celou rodinu, takže fotbal bývá opravdu okrajová záležitost v období vánočních svátků.