Jmenuje se Jaroslav Müller, je sekretářem fotbalového klubu v Bohuňovicích na Olomoucku. A od teď má v redakci pomyslný titul vášnivý čtenář. Důvod je logický: právě on se obrátil na kolegy v regionu, jestli by neměli všechny přílohy.

"Zajímají mě zprávy, rozpisy, střelci a statistiky. Všechno," vysvětlil Müller.

Když dostal do rukou přílohu pro Olomoucký kraj, přečetl ji hned. "Hodně se mi líbila ta mapa hvězd, to bylo krásné, číst, že se ti známí fotbalisté vrací do nižších soutěží," zmínil vystudovaný inženýr, jenž dříve působil u místní policie.

Baroš a spol. v důchodu. Unikátní přehled 183 hvězd, které hrají mezi amatéry

Nejvíce pochopitelně sleduje fotbal. Někdy by ale zprávy nejradši nevnímal. "Mrzí mě rozhodčí v profesionálním fotbale, tlačí Spartu, Slavii, Plzeň. I u nás se sudím některé zápasy nepovedou, ale to je něco jiného," poznamenal Müller.

Zajímavost na závěr? Seriál o seriálu Okresní přebor prý v Bohuňovicích padl na úrodnou půdu.

"Dodneška se o tom rádi bavíme. Tohle muselo bavit každého opravdového fanouška," uzavřel.

