David Vitebský (23 let), fotbalista TJ Dvůr Králové nad Labem, vstřelil ve víkendovém zápase divize C nádhernou branku do sítě TJ Sokol Libiš. Po centru spoluhráče vystřihl parádní nůžky a nedal gólmanovi sebemenší šanci. Touto krásnou ránou z prostoru penaltového puntíku dal v 77. minutě razítko na vítězství domácího týmu (4:2).

David Vitebský (na archivním snímku v modrém) se o víkendu zaskvěl parádním gólem. | Foto: archiv Deníku

„Spoluhráč pěkně nacentroval balón a já do toho jen tak plácnul. No a ono to tam spadlo,“ směje se autor gólu, za který by se nemusely stydět ani hvězdy v milionářské Lize mistrů.