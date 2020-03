Sport jde v poslední době stranou, řeší se mnohem důležitější věci. Jak tuto situaci vnímáte vy jako profesionální fotbalista?

Já to vnímám tak, že toto období je prostě potřeba společně překonat a zachovat se zodpovědně. Na jednu stranu mě štve, že nemohu být na hřišti a dělat to co mě baví, ale podle mě jsou použitá opatření správná. Je nutné je dodržet, abychom se co nejdříve vrátili do normálního života.

Sport máte v krvi a nyní jste bez fotbalu. Jak to snášíte?

Na volno se vždy těším, a nakonec mě baví jen první dva dny, pak už se nudím a chybí mi fotbal. Většinou ve volnu provozuji jiné sporty, hlavně volejbal, tenis nebo třeba basket. To však teď nejde.

Určitě počítáte s tím, že se budete nějakým způsobem udržovat. Co byste poradil dalším sportovcům, klidně amatérským….

Když jsou povoleny procházky, tak běhání taky určitě není zakázáno. Sice nemůžeme chodit do posilovny, ale je spousta cviků jen s vlastním tělem, co se dají zvládnout i doma, takže i v těchto podmínkách se dá udržovat.

Dostali jste od trenéra Webera každý individuální plán, který musíte plnit?

Samozřejmě jsme plán dostali, bez toho by to určitě nešlo. Jde právě o kombinaci různých běhů a posilování.

Vy osobně počítáte s tím, že se letošní sezona dohraje?

Nějak mi ani nejde na rozum, že by se nedohrála, ačkoli by to asi mohlo nastat. Aspoň základní část by se, myslím, mohla dohrát, ale teď si vlastně říkám, že nám by aktuální tabulka zas až tolik nevadila.

V dohlednu jsou sportovní vrcholné akce – fotbalové Euro, olympijské hry. Jak to vidíte u těchto podniků?

I když by se hodilo, abychom měli na co koukat a zase komu fandit, tak si nejsem vůbec jistý, jak to bude vypadat. Pokud bude hrozba viru přetrvávat, určitě bych nic neriskoval.

Máte za sebou náročný zimní dril a nyní jste měli na hřišti ukázat, jak jste připraveni. Mrzí vás přerušení soutěže i z tohoto pohledu?

Zimní příprava byla náročná jako vždy, ale to k tomu prostě patří. Začátek jarní části se nám sice úplně nepovedl, ale před přerušením jsme konečně získali tři body. Je tedy škoda, že nemůžeme na toto vítězství dále navázat.

Fotbalisté jsou zvyklí na to, že jsou stále pohromadě, jsou spolu velkou část dne. A najednou jste bez party, kamarádů, kolektivu. Jak to prožíváte?

Normálně jezdím od rodiny doma, k druhé rodině v kabině. Sice teď nemám možnost jezdit za tou v Boleslavi, ale o to víc se můžu věnovat rodině, co mám tady ve Zvěřínku. Kabina mi samozřejmě chybí, ale co se dá dělat…

Na delší volna asi nejste příliš zvyklí, jak si poradíte s nudou?

Něco mi zabere plnění individuálního plánu, pak si rád čtu, hraji nějaké ty hry a také trávím čas s rodinou.

Na co máte teď třeba více času než předtím?

Mám teď víc času pomoct s něčím ať už doma nebo na zahradě, kde je toho na práci dost.