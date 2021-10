„Do Boleslavi se moc těším. Pořád je to pro mě specifické místo, kam se rád vracím,“ hlásí jednatřicetiletý útočník.

Cítíte tedy proti Boleslavi i nadále motivaci navíc?

Jo. Až doteď jsem v Boleslavi i žil, mám tam spoustu kamarádů. Přijde hodně lidí, rodina. Zápas pro mě určitě bude mít větší váhu.

V posledních dvou vzájemných zápasech ještě v dresu Jablonce jste pouze střídal. Počítáte s tím, že budete mít větší prostor se předvést? Přece jen se vám nyní daří…

Čekám, že bych mohl hrát, i když samozřejmě bude záležet na trenérovi, jak to postaví a jakou na dané utkání zvolí taktiku. Jsem připravený hrát od začátku. A na zápas se moc těším.

Boleslavský tým se od vašeho odchodu na jaře roku 2018 už hodně obměnil, že?

Máte pravdu. Jestli jsou tam třeba dva tři hráči – Honza Šedys, Marek Matějovský, Ondra Zahustel. Kádr se opravdu hodně promíchal. Před sezonou myslím dobře posílili. Očekával jsem tedy, že budou určitě výš, než se momentálně nacházejí. Snad se nám podaří využít toho, že se jim teď až tolik nedaří a odvezeme nějaké body.

Oba týmy naposledy vyhrály – Boleslav v Karviné, vy s Olomoucí. Neobáváte se o formu po reprezentační pauze?

To ne. Myslím, že oběma týmům to dodalo potřebný klid do práce. Čtrnáct dní jsme se připravovali a jsme natěšení, až na to vlítneme.

Zavoláte si před zápasem s někým z boleslavského klubu?

Jsem v kontaktu s Ondrou Zahustelem, viděli jsme se o víkendu. Že by proběhla nějaká speciální hecovačka, nebo sondování informací, to nehrozí. Každý se soustředíme na svůj tým a v sobotu si to rozdáme.

Jaký zápas očekáváte? Útočný, nebo spíš na jistotou vzadu?

Tím, jakou hrou se vyznačujeme my i Boleslav, očekávám góly. Mohla by to být ofenzivní smršť na obou stranách. Doufám, že budeme šťastnější a dáme o ten jeden gól víc.

Vy osobně prožíváte povedený start do sezony. Projevila se změna prostředí?

Už rok zpátky jsem řešil, že bych chtěl odejít, protože v Jablonci už jsem šanci úplně neviděl. Ještě mi to rozmluvili a rok jsem počkal. I když měli zájem, abych zůstal, byl jsem už domluvený s panem Peltou, že mě uvolní. Vybral jsem si Bohemku a zatím jsem spokojený. Líbí se mi tam, tým docela šlape, daří se nám. Myslím, že jsme nebezpeční. Což mě baví.

Cítíte určitě důvěru trenéra?

To je pro každého hráče důležité, když víte, že s vámi trenér počítá. Což v Jablonci úplně nebylo. Jsem rád, že jsem změnil prostředí.

Pět gólů v osmi zápasech. Pokud to tak půjde dál, můžete atakovat i vaše nejpovedenější sezony. Uvažujete nad tím třeba i takhle?

Tohle v hlavě momentálně vůbec nemám, na to je čas. Soustředím se na nejbližší výkony a na to, abych byl týmu prospěšný a pomohl k vítězství.

Jste známý i originálním slavením gólů. Máte něco přichystaného také do Mladé Boleslavi, pokud se vám povede skórovat?

Je pravda, že střílení gól a jejich oslavy, to je přesně to, proč fotbal hraju a baví mě to na něm nejvíc. V Boleslavi se ale slavit nechystám. Myslím, že by to nebylo ideální vůči klubu, který mě vychoval a dal mi šanci. Snad to udržím. Ale vnitřně určitě budu mít velkou radost.