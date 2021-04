Po vyrovnaném začátku zápasu začali hrozit domácí. Nebezpečná střela teplického Žitného ještě proletěla těsně vedle Šedovy tyče. První branka na sebe nenechala dlouho čekat. V 18. odcentroval ve vápně domácí Kodad a do jeho pasu se pěkně položil Žitný. Balon pak prošel nešťastně Šedovi pod tělem a skláři šli slavit – 1:0.

Boleslavští se zvedli ve 24. minutě. Dancák posunul míč do vápna na rozběhnutého Zmrhala, který tvrdou střelou z první na zadní tyč nedal Čtvrtečkovi šanci – 1:1. Do konce první půle už viděli fanoušci u televizních obrázek pouze závar před hostující brankou, který ale gólem Teplic neskončil.

Do druhé půle vstoupili Středočeši skvěle. Tři minuty po přestávce se parádně na levé straně uvolnil Ladra, odcentroval do pokutového území, kde si na hlavičku naběhl skórující Jiří Klíma. Obrat skóre dokonán – 1:2. Stejná dvojice se mohla o chvíli později radovat znovu. Ladrův roh našel znovu hlavu Jiřího Klímy, ale jeho tutovku vyškrábl Čtvrtečka na břevno. Následnou dorážku poslal Škoda těsně nad.

Boleslavští hrozili dál. V 63. minutu vysunul za teplické beky Škoda Jiřího Klímu, jenže jeho střela levačkou domácí branku minula. O osm minut déle hosté znovu nastřelili břevno. Po rohu Preislera a odrazu od Jakub Klíma se o nástřel teplické konstrukce postaral Dancák. Pět minut před koncem se Boleslavští přeci jen dočkali: Preisler obral na pravé straně teplického Černého, odcentroval do vápna, kde střelu Zmrhala „zametl“ hlavou do domácí branky Škoda – 1:3.

V samotném závěru ještě jednou Boleslav rozvlnila síť. Po Takácsově hlavičce poslal míč hlavou do brány Škoda, ale radost mu zkazil zdvižený praporek sudího Melichara. Hosté si i tak odvezli velice cenné tři body.

Ohlasy trenérů

Radim Kučera (trenér Teplic): "Utkání se mi hodnotí těžko, prohráli jsme. Úvod zápasu jsme zvládli, měli šanci po brejku Vukadinoviče a následně i vstřelili z další šance gól, což nám hrálo do karet. Jenže jsme v jedné pasáži ztratili na půlce míč a v situaci, kdy mohl třeba přijít jednoduchý odkop nebo taktický faul, jsme to neubránili a Zmrhal se excelentně trefil. Vstup do druhé půle jsme pak nezvládli. Soupeř se dostal přes naší pravou stranu, nepokryli jsme ve vápně Jirku Klímu a bylo to 1:2. Následně se nám přestalo dařit i směrem dopředu, kdy se Boleslav postavila do bloku a hrozila z brejků a standardních situací. Na rozdíl od středy to vyřešili jednoduše, nasadili dva vysoké útočníky a věděli jsme, že by mohli mít výškovou převahu. Spíše jsme si ale měli pohlídat gól na 1:1. Tam se pro nás začal zápas otáčet špatným směrem a rozhodlo to o tom, že jsme ho nakonec prohráli."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Do zápasu jsme nevstoupili špatně, ale přesto přišla hned v úvodu chyba na útočné půlce a soupeř z toho měl nebezpečný brejk. Následně se i dostal do vedení, což jsme nechtěli. Přáli jsme si udržet do půlky čisté konto, abychom nemuseli nic honit. Naštěstí se nám ale povedlo ještě do přestávky vyrovnat a to bylo rozhodující. Druhý poločas už byl z naší strany podle představ. Vyvarovali jsme se chyb z poháru, kdy jsme ztráceli míče ve středu pole a soupeř nás z toho trestal. Naopak jsme byli nebezpečnější, což se potvrdilo vstřelením druhé branky a poté tam byly další i situace, z nichž jsme dali břevno. Vítězství jsme pak potvrdili třetí trefou. Tentokrát musím pochválit celé mužstvo za kompaktní výkon. Bylo to z naší strany vyvážené jak dopředu, tak do obrany."

FK Teplice – FK Mladá Boleslav 1:3 (1:1)

Branky: 18. Žitný (Kodad) – 24. Zmrhal (Dancák), 48. Ji. Klíma (Ladra), 85. Škoda (Zmrhal). Rozhodčí: Dubravský – Mokrusch, Melichar. ŽK: Čtvrtečka, Droehnle – Škoda. Hráno bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka – Hyčka (80. Černý), Knapík, Gabriel (90.+1 Ljevakovič), Droehnle – Kodad, Kučera, Žitný, Trubač (75. Fortelný), Moulis (80. Radosta) – Vukadinovič. Trenér Radim Kučera.

Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Jak. Klíma, Takács, Preisler – Ladra (82. Skalák), Dancák, Matějovský (90.+2 Budínský), Zmrhal – Ji. Klíma (76. Drchal), Škoda. Trenér Karel Jarolím.