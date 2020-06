Příbramský odchovanec byl do ligového kádru zařazen v létě 2008. Přes Ostravu, Jablonec a Zlín se po devíti letech vrátil domů, aby oživil svoji kariéru. Návrat Fantišovi neuvěřitelně sedl. „Hlavně první sezona byla úžasná, protože jsme postoupili do ligy. I začátek té druhé byl dobrý, pak se nám přestalo dařit, zachraňovali jsme se, ale finále bylo nakonec úspěšné,“ říká.

Ve Starkově klubu vyrostl, všechny lidi v něm dobře zná. I proto pro něj duel s Příbramí vždycky bude mít speciální náboj. „Ale jinak už jsem proti ní odehrál celkem dost zápasů. Sobotní utkání není první a asi ani ne poslední,“ ví dobře.

Víkendová bitva ale rozhodně bude patřit k těm nejdůležitějším. Vždyť oba kluby jsou v tabulce na spodku, po pauze způsobené pandemií koronaviru bojují o ligovou příslušnost. „Když střetnutí zvládneme, mohli bychom se trošičku uklidnit a mít lepší pozici pro nadstavbovou část. To samé platí ale i pro Příbram,“ uvědomuje si.

Středočeši, kteří o víkendu v Olomouci dosáhli první ligové výhry po osmnácti kolech, v úterý večer potrápili i vedoucí Slavii. Úřadujícím mistrům hubenou výhru 1:0 zařídil až v 82. minutě střídající Petar Musa. „Příbram v posledních zápase hraje hodně uvolněně. Kluci makají, dřou. V jejich hře je vidět práce trenéra Horvátha. Soupeř nebude úplně tak odevzdaný jako předtím. Naopak, určitě bude šlapat,“ tuší.

Fantiš před pikantním duelem žádné hecování ani sázky neplánuje. V kontaktu je pouze s Radkem Voltrem, občas si napíše také s ředitelem klubu Janem Starkou. Jelikož má o dění přehled, výsledky soupeře ho až tolik nepřekvapují. „Sám jsem to tam zažil minulou sezonu, kdy jsme už na podzim měli několik proher za sebou. Najednou se to otočilo a dokázali jsme bodovat s Plzní, na Bohemce či s Opavou,“ připomíná.

Podle zkušeného fotbalisty za každoročním jarním vzestupem Středočechů může hlavně psychika. „Všechno je to o hlavě,“ myslí si Fantiš. „Oni přijdou, řeknou si, že horší už to být nemůže a do důležitých zápasů jdou s čistou hlavou. Nemají co ztratit, spousta lidí je odepíše. Vypadá to, že Příbram už je v háji, kluci do toho ale pak šlápnou a důležitá utkání i se silnými soupeři zvládnou,“ pronesl.

Letos odepsané mužstvo nakopl Pavel Horváth. Někdejší kouč plzeňské juniorky převzal poslední tým ligy v polovině března, kvůli pandemii měl dost času tým poznat a předat mu své myšlenky. Výsledky se dostavily hned po restartu. „Určitě jim strašně pomohl,“ myslí si Fantiš. „Horváth je fajn člověk, umí udělat dobrou atmosféru,“ oceňuje.

Spousta lidí ale Příbrami nepřeje. Důvodem je pro někoho kontroverzní šéf klubu Jaroslav Starka i některé podivné výsledky z minulosti. „Kolem Příbrami je pořád nějaká bublina, které se jen tak nezbaví. Když jsem za ni ale hrál, tak podobné věci nikdo neřešil. Každý se soustředí jenom na fotbal,“ tvrdí Fantiš.

Sám navíc zažil, když týmu sudí v některých duelech nejen pomohli, ale i extrémně ublížili. „Prostě chyby rozhodčích ke sportu patří. Kolikrát jsou opravdu neúmyslné. Dneska i díky videu se už jen těžko dá vymyslet nějaká bejkárna,“ věří.

Ševci ale neoblíbeného protivníka neřeší. Před klíčovou bitvou se soustředí sami na sebe. „První krok k tomu, abychom uspěli, bude do utkání hlavně dobře vstoupit,“ ví Fantiš. „Musí být od začátku všem jasné, že chceme vyhrát. Potřebujeme dostat soupeře pod tlak, hrát dobrou hru. Samozřejmě by nám hodně pomohl první gól. Na druhé straně se musíme vyvarovat tomu, abychom stejně jako v Boleslavi hned neinkasovali,“ pravil.