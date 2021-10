Mladoboleslavský fotbalový klub už má náhradu za sportovního manažera Josefa Jinocha. Stal se jím dosavadní šéf klubové akademie Jiří Plíšek, který do klubu přišel před touto sezonou.

Zkušený devětačtyřicetiletý fotbalový odborník Jiří Plíšek je od poloviny září novým sportovním ředitelem FK Mladá Boleslav a zároveň zůstává na pozici ředitele mladoboleslavské fotbalové akademie. Bude zvládat sedět na dvou židlích? „Je otázka, jestli je třeba moji roli za každou cenu takto rozdělovat. Z mého pohledu to spadá do jednoho provázaného konceptu a sportovní struktury. Myslím si, že to pro nás pro všechny je příležitost věci, které jsme si předsevzali, úspěšně provázat a tím propojit do jednotné vize, do jednotného konceptu. Věřím, že to bude ku prospěchu celého klubu a jeho rozvojem,“ říká Jiří Plíšek.

Nový ředitel ví, že aktuální postavení ligového A týmu v tabulce není to pravé ořechové: „Áčko je v situaci, která netěší nikoho. Trápí se samotní hráči, trápí se trenér, trápí se vedení klubu. Určitě daleko více očekávali i fanoušci. Je potřeba objektivně říct, že mužstvo, které tady je, má nesporně fotbalovou kvalitu, ale zároveň je mužstvem zcela nově poskládaným, a ve fotbale vždycky nějakou chvíli trvá, než se chemie a mechanismy uvnitř týmu patřičně zakoření. Ve chvíli, kdy se výsledkově nedaří, přirozeně přichází určitá míra frustrace a zklamání, ale myslím si, že všichni v našem klubu cítí a jednoznačně vidí, že jsme tady všichni na jedné lodi a že neházíme flintu do žita.“

A pokračuje: „Pojmenovali jsme si důležité faktory, a hlavně si společně potvrdili, že máme všichni společnou touhu a motivaci se do toho opřít a udělat všechno pro to, abychom momentální těžké chvíle překonali. Ani neměníme cíle, s jakými mužstvo do sezóny šlo. Nekoukáme dolů, ale věříme, že naše mužstvo má potenciál a víru udělat všechno pro to, aby bojovalo o evropské poháry."