Profesionální kluby na ligovém grémiu odsouhlasily i zrušení baráže, takže pokud se skupina o záchranu dokončí, sestoupí letos z nejvyšší soutěže pouze jeden tým a z druhé ligy postoupí tři celky - vítězné Pardubice, Zbrojovka Brno a Dukla Praha. Kdyby se skupina o záchranu nedohrála, z první ligy nikdo nesestoupí a z druhé půjdou mezi elitu Pardubice a Brno. V každém případě bude příští sezonu nejvyšší soutěž hrát 18 mužstev.

„Vedení soutěže se rozhodlo to dohrát takto, proto se to dohraje na hřišti a my jsme připraveni se zachránit," řekl trenér Příbrami Pavel Horváth.

Olomouc, Teplice a Zlín si zajistily prvoligovou příslušnost už před přerušením skupiny o záchranu a hráči měli dovolenou. Karviná drží čtvrté místo v šestičlenné tabulce, které by za normálních okolností znamenalo účast v baráži. Slezané mají dvoubodový náskok na předposlední Opavu a poslední Příbram.

Ta může po dvouletém účinkování mezi elitou sestoupit do druhé ligy, pokud podlehne Teplicím a současně Opava porazí Olomouc a Karviná uhraje minimálně remízu ve Zlíně. Středočechy v případě bodové rovnosti se slezskými soupeři limituje nejhorší postavení v tabulce po základní části.

„Dohrání ligy je pro nás neznámou, nedokážu odhadnout, v jakém rozpoložení a sestavě přijedou Teplice, jak bude Karviná připravena, když nemohla trénovat, pro ně to musí být také složité," konstatoval Horváth, jehož svěřenci mají sezonu uzavřít v neděli právě na stadionu Karviné. Příbramští v posledních pěti ligových utkáních Teplice neporazili, ale doma Severočechům nepodlehli pětkrát za sebou.

Oba soupeři strávili vynucenou pauzu zcela odlišně. Zatímco celek od Litavky trénoval jako v běžné sezoně a volno dostali hráči pouze o víkendech, Tepličtí už mají za sebou dovolenou, podobně jako ostatní zachráněné týmy. „Kdyby nedostali pár dní na odpočinek, doběhlo by nás to už někdy v září nebo v říjnu,“ řekl trenér Severočechů Stanislav Hejkal. Jeho tým už teď zahájil letní přípravu. „Ve zbývajících dvou zápasech využijeme členy širšího kádru, ale musí to mít nějaké mantinely, protože hrajeme s Příbramí a Opavou a nechceme žádným způsobem ligu znehodnotit,“ dodal Hejkal.