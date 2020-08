„Po zranění a následné operaci menisku Ondřeje Kočího jsme sháněli posilu, která opět zvýší konkurenci mezi našimi brankáři. To přesně Jakub Šiman splňuje a já věřím, že se mu bude v našem týmu dařit,“ řekl statutární ředitel příbramského klubu Jan Starka k angažování bez tří centimetrů dvoumetrového gólmana.

Jakub Šiman přichází po vypršení smlouvy jako volný hráč. Na jaře hájil branku Sokolova ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „Přestup do Příbrami vnímám jako velký krok v mé kariéře. Během posledních pěti let jsem sbíral zkušenosti po hostováních a věřím, že na vstup do první ligy jsem již připravený,“ řekl Deníku.

Potvrdil, že v přestupu hrála roli osoba Pavla Horvátha. Potkal se s ním totiž nejen v začátcích s plzeňským áčkem, ale vedl jej později i v Domažlicích a v Sokolově. „První dojmy z Příbrami jsou jen a jen příjemné. Hodně mi pomohlo, že téměř celý realizační tým znám. Stejné je to také u spoluhráčů, kteří na mě působí fotbalově i lidsky velice dobře,“ dodal Jakub Šiman.

V Příbrami by měl zpočátku utvořit dvojici s Martinem Melicharem. Také na něj se kouč Horváth nebál v jarní části vsadit, byť ve statistikách neměl v devatenácti jediný start v nejvyšší soutěži.

Od svého debutu proti Ostravě už ale svého zkušenějšího kolegu Kočího, který během podzimu převzal štafetu jedničky pro změnu po Boháčovi (Pardubice), do brankoviště nepustil. Za jeho výkony mluvila i čísla. V devíti zápasech inkasoval stejný počet branek, třikrát udržel čisté konto. Víc než jednou inkasoval pouze při porážce 0:4 v Teplicích.

Znovu pak v jediném přípravném utkání, které Příbramští odehráli před sobotním vstupem do nového ročníku (opět s Teplicemi). Proti druholigové Dukle se o nečekaně inkasovanou trojku podělili oba. O gól méně vylovil ze sítě novic Šiman.

Kromě navrátilců Pilíka s Januškou je Šiman druhou potvrzenou posilou Příbrami pro nový ročník, první byl ghanský fotbalista Isaac Boakye.

O místo v kádru stále ještě bojují dva hráči z plzeňské rezervy – Václav Svoboda a Jonáš Vais. Dále i Stanislav Vávra ze Sokolova. Šanci dostali i talenti z akademie – záložník Denis Budínský a další brankář Václav Smrkovský.

Příbramský trenér Pavel Horváth momentálně pracuje s třiadvacetičlenným kádrem. Ten by se měl ale postupně zužovat. „Chtěli bychom mít třeba dvacet hráčů, mezi kterými by byli až tři mladí hráči z béčka,“ nastínil Horváth, jenž má společně s kolegy na mladíky jasné požadavky. „Chceme, aby byli plnohodnotnými členy a nebyli v kádru jen proto, že jsou mladí,“ doplnil.

Z jarního kádru u Litavky z různých důvodů nepokračují brankář Vantruba, Šimek, Kříž, turečtí legionáři Yilmaz a Sehit, nejlepší střelec uplynulé sezony Škoda, ani jeho dva útoční kolegové Jindráček se Slepičkou. O budoucnosti Dramého klub momentálně jedná.