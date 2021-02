/VIDEO/ Sparta bude úplně jiná než dosud. Po příchodu Pavla Vrby se na Letné změní zažité pořádky - i proto, že nový kouč je úplně jiný než jeho předchůdci. Emotivní, nebojí se říct svůj názor, vládne tvrdou rukou.

Trenér Pavel Vrba a jeho kotoul po zápase Plzně proti AS Řím. | Foto: Profimedia

Emoce, to je to, co fotbalistům v rudých dresech v poslední době chybělo.