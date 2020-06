Fotbalová Slavia si plní sen. Na její dres přibude (pokud nezasáhne koronavirová hrozba a sezona nebude zrušena) druhá zlatá hvězda značící dvacet mistrovských titulů.

Pro tým kouče Jindřicha Trpišovského to však nebylo jednoduché. „Kluci to vybojovali, navázali jsme na předchůdce, kteří tituly posbírali před námi. Mám radost. Byla to bitva,“ řekl v pozápasovém televizním rozhovoru trenér Trpišovský. „Věděl jsem, že když dáme první gól, tak to uhrajeme. Spadlo to z nás,“ dodal.

Čirá nenávist

Domácí fanoušci začali duel na vlně nesnášenlivosti. Terčem byla celá Plzeň a tři hráči jmenovitě. David Limberský si „užíval“ pokřik, který do světa poslali kdysi příznivci Sparty. Pavel Bucha byl zase drsně „odměněn“ za to, že před časem utekl ze Slavie právě do Viktorie. A Tomáš Chorý, habán v hostujícím útoku, dostal připomenuto, že patří mezi nejméně oblíbené hráče celé ligy.

Plzeňské tahle nenávist možná i zmrazila. Značnou část první půle byla Slavia lepší, opět se činila rumunská hvězda Nicolae Stanciu. Právě on stál za největší šancí. V 10. minutě se báječně prosmýkl po levé straně, přihrávku poslal Lukáši Masopustovi, český reprezentant však z nějakých sedmi metrů přestřelil.

Ještě na konci první části byl blízko gólu Lukáš Provod, z přímého kopu však těsně minul. Hosté se sice po pětadvaceti minutách zvedli, jenže nebezpeční nebyli. Jen Aleš Čermák se zjevil v nadějné pozici – a byl zablokován.

Čekání na gól ukončil Ševčík

Druhá půle byla čekáním na gól, to jednoznačně. Náznaky měla Plzeň, do protiútoků se dostala po chybách domácích ve středu hřiště. Jenže pokaždé byli hosté nepřesní.

A tak na ně v 69. minutě došlo. Do zásadní role se obsadil Masopust. Protáhl se z pravé strany podél brankové čáry, poté poslal přihrávku pod sebe, jak se říká. Záložník Ševčík byl na správném místě a po zemi pokořil plzeňského brankáře Aleše Hrušku.

Od té chvíle Plzeň musela na zteč. Prohrávala, byla bez poslední šance na mistrovský titul. Vyrovnat se jí nepodařilo. A tak je ze stadionu v Edenu znovu po roce ráj. (Staro)noví šampioni si euforii užívali přímo na trávníků s fanoušky. V hledišti fotbalový šlágr sledovalo několik osobností včetně herce Miroslava Donutila či hokejových reprezentantům Davida Pastrňáka a Jakuba Voráčka. Oslavy sešívaných pak pokračovaly před arénou. „Mistři! Mistři! Mistři!“ znělo ve středu večer Vršovicemi. „Kluci si zaslouží volno,“ usmál se slávistický trenér.

SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branky: 69. Ševčík, ŽK: 18. Chorý, 31. Kalvach, 93. Hořava, Rozhodčí: Zelinka.

Slavia: Kolář, Bořil, Kúdela, Zima, Coufal, Traore (86. Takács), Ševčík, Provod, Stanciu (88. Fridrich), Masopust (87. Dorley), Tecl (75. Musa). Trenér: Trpišovský

Plzeň: Hruška, Limberský (88. Hubník), Brabec, Hejda, Řezník (75. Kovařík), Čermák, Kalvach, Bucha (75. Hořava), Kopic (63. Mihálik), Chorý (46. Beauguel), Havel. Trenér: Guľa