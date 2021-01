Na ligové scéně jste stále trenérem – nováčkem. Našel jste se v roli kouče?

Rozhodně mě ta role baví. Je jedno, jestli jste koučem mladším či starším, i protřelí trenéři vám řeknou, že neustále poznávají něco nového.

Jaký kouč se vám líbí?

Já jsem na ženský. A vyloženě krasavce tam navíc nevidím (smích). Líbí se mi práce trenérů na Slavii, ale i Václav Kotal s asistenty ve Spartě pracují dobře. Každý kouč je jiný. Dodnes některým starším trenérům vykám, znám je spíš z pozice hráče.

Je pro nezkušeného kouče lepší, když hned čelí výzvě zachránit se, než kdyby bez větších nervů převzal tým ze středu tabulky a stále se s ním držel na neutrálních místech?

Nemohu porovnávat, protože takovou zkušenost ještě nemám. Ve fotbale ale tlak je, to platí všeobecně. Za mého působení v Plzni byl enormní, stejný je i v Příbrami, byť jde o úplně odlišnou situaci. Tlak je takový, jaký na sebe necháte připustit.

Bylo pro vás jako pro vyhlášeného vtipálka těžké nastavit si s hráči mantinely?

Ony jsou ty mantinely často pohyblivé, záleží, v jaké situaci se tým nachází. Není sranda dělat srandu, zvlášť ve chvíli, kdy se mužstvu nedaří. Na druhou stranu – jisté odlehčení je mnohdy zapotřebí. Pořád jde jen o fotbal.

Jak zvládáte dojíždění do Příbrami?

Dojíždím z Prahy i z Plzně, kam jezdím hrát hokej. Unavující to pro mě není, koneckonců jsem na cestování zvyklý. A alespoň mám čas v autě přemýšlet nad spoustou fotbalových věcí.

Předpokládám, že tak krátkou přestávku jste nezažil vy ani hráči. Jak se se situací poprala Příbram?

To ukážou až výsledky. Máme těžký los a potřebujeme sbírat body. Asi se nám nepodaří delší řada výher, ale pár minisérií snad uděláme.

Takže s kolika body budete za leden spokojený? Čekají vás čtyři zápasy, tři z nich venku. Navíc proti týmům, kterých se záchrana netýká…

Chci, aby naše hra měla hlavu a patu, aby bylo vidět, jakým stylem hrajeme. Body by pak měly být jistou nadstavbou. Alespoň v to doufám. Je ale těžké předvídat, zda urveme tři nebo jeden. Příbram venku obecně nevyhrává, ale my bodovat zkrátka potřebujeme. A je úplně jedno, s kým.

Celkem vás čeká 21 zápasů. To je zápřah…

Jsem zvědavý, jak se s tím všichni poperou. Já to ale beru, protože oproti lidem, kteří pracovat nemohou, my můžeme. Z tohoto pohledu jsme jedni z nejšťastnějších.

Už v neděli jdete na Plzeň. Vypíšete prémii?

Vidím to na sekanou a kuřata (smích). Na Plzeň ale kluci budou namotivovaní i bez prémie. Jde o soupeře, který sice neměl ideální podzim, ale pořád disponuje špičkovými hráči. Já ovšem šanci na tři body vidím.

Když jsme u špičkových hráčů. Co kouzelník Sima? Bral byste jej do Příbrami?

Bral by ho každý. Hraje parádně, hezky se na něj kouká. Pro mě jde o zázrak a velké překvapení. Vypracoval se v podstatě z ničeho.

Ještě k vám. Profesionální hráčskou kariéru jste končil před pěti lety. Jak vidíte dnešní úroveň soutěže?

Je větší množství mladších hráčů. Na druhou stranu ale chybí dobrá střední generace. Také se na hřišti méně mluví. Mám pocit, že hráči nevěnují fotbalu tolik myšlenek, jako tomu bylo za nás. Čekal bych od mlaďasů větší nadšení. Jenže oni si po zápase zalezou k telefonům a nebaví se. My si přitom šli ještě kolikrát zakopat.

Hodně mančaftů začíná sázet na mladší trenéry. Je tohle cesta, díky které jde liga nahoru?

Není rozhodující, zda je někomu čtyřicet nebo šedesát. A myslím, že to není úplně o jednom člověku, ale o celých trenérských týmech. Záleží, jak se v trenérském týmu spolupracuje a jak se komunikuje.