Z kapitána se stal nepotřebný. Zdeněk Folprecht při angažmá na Kypru pocítil, jak umí být fotbalový život nepředvídatelný a krutý. Z opory týmu FC Pafos se stal nadbytečný hráč, který se nevešel do kvóty cizinců a musel pryč.

Díky kamarádovi a bývalému spoluhráči z Liberce Lukáši Bartošákovi ale nový klub nehledal dlouho. Sedmadvacetiletý středopolař se po jenom telefonátu s generálním manažerem Zdeňkem Grygerou dohodl ve Zlíně. Na rozmýšlení neměla ani jedna strana čas. Vedení Fastavu zaregistrovalo bývalého záložníka Sparty, Liberce, Brna nebo Žižkova v poslední den přestupního termínu. „Je to krátké, asi tříměsíční angažmá. Věřím, že Zlín na tom bude po podzimu v tabulce lépe než teď,“ přeje si zlínská posila, která si premiéru odbyde v nedělním domácím duelu proti Spartě.

Čekal jste, že se s kamarádem Lukášem Bartošákem znovu sejdete v jednom týmu?



To ne. Bylo to hrozně rychlé. V sobotu jsem poprvé mluvil s panem Grygerou a během jednoho telefonátu jsme se domluvili. V pondělí ráno jsem letěl z Kypru domů, do Zlína se dostal večer. V úterý už jsem absolvoval první trénink.

Doporučoval vám Zlín hodně?



Byla to prvotní spojka k panu Grygerovi. Zavolali jsme si. Lukáš se pak o mě bavil s panem Grygerou, pak už volal mně.

Vedení Pafosu už o vás nestálo?



Nene. Na konci srpna mi řekli, že se nevejdu do kvóty cizinců, která tam může hrát. Ten den začalo hledání nového angažmá. Nechtěl jsem tam být do zimy bez zápasu. Napřed byl ve hře jeden belgický klub, ale to nakonec nedopadlo. S agentem jsme se koukali, kdy kde končí přestupové období. Zaujalo mě, že do Česka se ještě může jít, tak jsem rozhodil sítě a dopadlo to tak, že jsem ve Zlíně.

Nechápu, proč o vás na Kypru nestáli, když jste byl v minulé sezoně kapitánem…



Situace se u mě změnila ze sta na nulu. (úsměv). Loňskou sezonu jsem odehrál celou, byl jsem dokonce kapitán. Kypr ale není stálá destinace. Nějaká koncepční práce tam moc nefunguje. Z loňské základní sestavy zůstal v týmu jenom Slovák Adam Němec. Ani ten ale nemá místo jisté. Loni jsme skončili osmí a vedení klubu si to vyhodnotilo jako neúspěch. Takže následoval velký řez kádrem. Navíc ruskému majiteli se v byznysu daří, takže přivedl hodně zajímavé hráče, kteří hráli v Premier League nebo ve Španělsku za Valencii. V tu chvíli jsem začal tušit, že to nedopadne.

Měl jste i jiné možnosti, nebo vás oslovil pouze Zlín?

Měl jsem i jiné možnosti, ale jediný telefonát s panem Grygerou rozhodl. Měl jste z toho dobrý pocit, takže jsem ani nic jiného neřešil.

Zůstanete na Moravě i po podzimu?

To uvidíme. Jsme domluvení, že až podzimní část skončí, tak si sedneme a zhodnotíme to. Jsem pokračování ve Zlíně otevřený.

Bydlení už máte sehnané?

Ve středu jsem se nastěhoval. Hned v neděli jsem ještě na Kypru žhavil internet a hledal různé byty. Zaúkolovali jsme manželku Lukáše Bartošáka, které byla ve spojení s mojí přítelkyní. Znají se hodně dobře. Společnými silami něco našlo, v úterý večer jsem se tam byl podívat a odsouhlasil jsem to. Budeme tam do konce roku. V sobotu už za mnou přijede přítelkyně se synem.

Ve Zlíně jste kromě stadionu někdy dříve byl?



Nikdy jsem tam nebyl. Jenom jako fotbalista na zápase. Znám jenom hotel a stadion.

S trenérem Csaplárem jste o své roli v týmu mluvil?



Nikdy jsem pod ním nehrál, v žádném klubu jsme se nepotkali. Mluvil jsem s ním na trénincích. Něco jsme prohodili. Na delší diskuzi ještě nedošlo. Tady ve Zlíně praktikuje systém 3-5-2, takže se mnou asi počítá na nějakou pozice uprostřed zálohy. Ať už to bude ten defenzivnější nebo jeden z těch dvou ofenzivnějších, pro mě to nebude žádný problém. Může však se mnou mít i jiné plány. (úsměv)

Ševci v neděli hrají se Spartou. Jste na souboj s bývalým klubem nachystaný?



Fyzicky jsem nachystaný. Záleží jenom na trenérovi. Ale chápu, když mě nepostaví. V letní přípravě jsem odehrál jenom dva zápasy, žádný mistrák. V Česku už je sezona v plném proudu. Moje rozehranost není ideální. Spíše je to bída, protože jsem nic neodehrál, ale dva měsíce jsem normálně trénoval. S mančaftem jsem byl každý den na hřišti.

Vy jste vlastně odchovanec Sparty. Ještě prožíváte souboje s mateřským klubem?



Je už jiné, než když jsem proti Spartě hrál poprvé nebo podruhé. Pár zápasů jsem proti ní odehrál, takže už to tolik neprožívám. Ze Sparty jsem hodně roků pryč, už je to historie. Spíše to beru jako utkání proti velkému týmu, jako je třeba Slavia nebo Plzeň.

Spartě vstup do sezony vůbec nevyšel. Překvapilo vás to?



Českou ligu sleduji víc než třeba kyperskou. Tady mám v každém týmu nějakého kamaráda nebo bývalého spoluhráče. Třeba Zlín jsem sledoval speciálně kvůli Bártovi (Lukáš Bartošák – pozn. red.) A že se Spartě nedaří? Je to taková ohraná písnička. V přípravě to vždycky vypadá, že to je dobré, pak ale přijde liga a má problémy. Spartě nevyšlo hned první kolo se Slováckem. Sám jí přeju, aby se jí dařilo, protože znám i pana Jílka, který je dobrý trenér. Chci, aby boj o český titul byl vyrovnanější, abychom měli víc konkurenceschopných týmů v Evropě.

Cítíte, že je Sparta k poražení?



Šance je vždycky. Slavie je v Lize mistrů, v domácí soutěži je suverénní. A Zlín hrál doma se Slavií skvěle a nebyl daleko tomu, aby ji porazil.