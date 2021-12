Euforie i frustrace. Souček po kritice zářil. Gól bych vyměnil za výhru, přiznal

„Souček na mě od mého příchodu do Premier League naprosto zapůsobil za to, co dělá pro West Ham,“ byl v úžasu trenér Chelsea. „Je to opravdový pomocník na hřišti, má neuvěřitelný rozsah svého působení.“

Tuchel vyzdvihl součinnost Součka s anglickým reprezentantem Declanem Ricem ve středu zálohy Hammers, kde společně odvádí hodně špinavé práce. „Přebírají zodpovědnost za vysoký presink, za hlubokou obranu, za vyplnění mezer na křídlech, za rozehrávku, za góly ze standardek. Oba prostě dělají všechno,“ rozplýval se.

RT to bless your timeline with some wholesome content ❤️ pic.twitter.com/Wfw4OltAZm — West Ham United (@WestHam) December 4, 2021

Souček přišel do West Hamu na hostování ze Slavie v lednu 2020, o pět měsíců později se zrodil rekordní přestup z české ligy za 520 milionů korun. Vytáhlý sympaťák byl zjevením pro celou anglickou ligu. Jak svým specifickým působením na trávníku, tak i osobitým vystupováním mimo hřiště.

Souček odpověděl na kritiku gólem, West Ham ale v závěru přišel o výhru

V loňské sezoně byl zvolen nejlepším hráčem United. I přesto, že letos jeho výkonnost klesla, zůstal neodmyslitelnou součástí základní sestavy. Souček má všechny předpoklady, aby brzo zamířil do ještě většího klubu. Třeba to bude zrovna Chelsea.